In Spagna, a 50 anni dalla morte del dittatore, i giovani sono sempre più affascinati dal generale Francisco Franco, spesso ignari del suo duro regime e influenzati dalla propaganda che permea i social media.

Nel 1975 la Spagna era ancora segnata dalla miseria rurale e dalle baraccopoli urbane. L’aspettativa di vita era di 73 anni; oggi è di 84. Il reddito reale pro capite in termini di potere d’acquisto è aumentato di due volte e mezzo. Parallelamente, la società spagnola è passata dal conformismo cattolico a una delle più liberali al mondo, con una rivoluzione nei diritti delle donne.

“Si viveva meglio sotto Franco” è diventato un luogo comune sui social media, catturando una generazione frustrata che ha ricevuto poca istruzione sulla dittatura ed è ricettiva alle politiche anti-sistema. Dopo aver rovesciato una repubblica democratica nella guerra civile del 1936-1939, che causò centinaia di migliaia di vittime, Franco governò la Spagna con il pugno di ferro fino alla sua morte nel 1975.

Ma Cristina Luz Garcia, che insegna storia in una scuola di Madrid, ha detto alla Afp di aver visto alcuni dei suoi studenti ripetere “miti” e “frasi strettamente legate al regime stesso e alla propaganda franchista”.

Questi studenti non hanno “una conoscenza molto approfondita della persona” o delle “conseguenze negative” di 36 anni segnati dalla tortura e dalla negazione delle libertà, ha dichiarato all’AFP.

La Spagna che rimpiange Franco

Costruire bacini idrici, garantire la prosperità economica e creare sicurezza sociale sono alcune delle imprese – reali o esagerate – attribuite a Franco per tessere una narrazione alternativa del suo regime sostenuto dal fascismo. Secondo un sondaggio condotto a ottobre dall’istituto nazionale di sondaggi CIS, oltre un quinto degli spagnoli riteneva che la dittatura fosse “buona” o “molto buona”, mentre il 65,5% la definiva “cattiva” o “molto cattiva”.

Un sondaggio separato condotto nello stesso mese dal quotidiano conservatore El Mundo ha rilevato che i Socialisti al governo avevano cessato di essere il partito più popolare tra la fascia d’età 18-29 anni.

Il principale partito conservatore di opposizione, il Partito Popolare, li aveva superati, mentre la formazione che aveva ottenuto il maggior numero di consensi tra i più giovani elettori spagnoli era l’estrema destra Vox.

Entrambi i partiti si oppongono alle misure del governo di sinistra volte a rivisitare il passato franchista della Spagna, incluso un programma ufficiale di eventi di quest’anno per celebrare il 50° anniversario della morte del dittatore.

I giovani oggi in Spagna

I giovani “sono incredibilmente frustrati” dalle precarie condizioni di lavoro e dagli alloggi inaccessibili, ha affermato Veronica Diaz, coordinatrice di un master in problemi sociali presso l’Università Nazionale di Formazione a Distanza. “Credono che i partiti politici tradizionali non solo non riescano a risolvere i loro problemi, ma ne siano parte integrante”, ha detto Diaz all’AFP, spiegando l’attrattiva del discorso “anti-sistema” dell’estrema destra.

“La carenza di insegnamento della storia” a scuola e la proliferazione di “creatori di contenuti che reinterpretano la storia” stanno portando i giovani, privi di “sufficienti strumenti critici”, a “confondere quelle narrazioni con versioni legittime della storia”, ha detto Diaz.

L’Economist raddrizza la narrativa

Il settimanale inglese Economist raddrizza la narrativa nostalgica. Franco, così ha inizio un lungo articolo, morì nel suo letto, la sua dittatura conservatrice imbattuta. In base alla legge di successione da lui promulgata, la monarchia fu restaurata nella persona di Re Juan Carlos. Il nuovo re ereditò i poteri assoluti del dittatore. Dopo alcuni mesi di esitazione, durante i quali concesse la grazia ai prigionieri politici, tra cui il signor Sartorius, sotto la pressione di scioperi e proteste, procedette rapidamente alla cessione di tutti quei poteri. La Spagna divenne una democrazia, istituì uno stato sociale e aderì alla NATO nel 1982 e all’Unione Europea (UE) nel 1986.

Sfruttando la forte crescita iniziata negli anni ’50, quando Franco abbandonò l’autarchia e nominò tecnocrati per liberalizzare l’economia, il paese divenne uno dei pochi a compiere il salto verso lo status di paese sviluppato.

La Spagna divenne un paese europeo moderno, una condizione che molti dei suoi cittadini desideravano da tempo.

La sua transizione alla democrazia fu ampiamente ammirata per essere stata realizzata senza conflitti. Le uniche eccezioni furono un tentativo di colpo di stato incruento nel 1981, nella cui repressione Juan Carlos ebbe un ruolo cruciale, e il terrorismo dell’ETA, un gruppo basco, che fu infine sconfitto senza alcuna concessione politica.

Gli effetti della crisi del 2008

Ma come altrove in Europa, gli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008, che ha colpito duramente la Spagna, sono stati difficili. L’austerità ha generato populismi: prima Podemos, un nuovo partito di sinistra radicale, ha minacciato di soppiantare i socialisti tradizionali, poi il nazionalismo catalano si è trasformato in separatismo identitario.

I suoi leader hanno minacciato l’unità della Spagna indire un referendum indipendentista incostituzionale nel 2017.

Ciò a sua volta ha innescato l’ascesa di Vox, nella destra populista. Tuttavia, nonostante una certa frammentazione, i socialisti e il Partito Popolare (PP) di centro-destra hanno comunque ottenuto il 65% dei voti alle ultime elezioni del 2023.

Pedro Sánchez, il primo ministro socialista, è stato costretto a governare in minoranza fin dal suo insediamento nel 2018. Dipendente da alleati volubili, la sua posizione è diventata sempre più precaria. Non è riuscito ad approvare un bilancio dal 2023. In un Paese ormai polarizzato, ha deciso di celebrare il 50° anniversario della morte di Franco con eventi per commemorare la “Spagna in libertà”. Molti pensavano che la Costituzione del 1978, che ha inaugurato la democrazia, sarebbe stata più degna di essere celebrata. “Franco non solo è morto, ma non ha alcuna importanza”, afferma il filosofo Javier Gomá. “È un fantasma, invocato dai politici per ragioni ideologiche”.

Tuttavia, l’anniversario è un’ottima occasione per sottolineare quanto la Spagna sia cambiata. Ora condivide molti dei problemi che affliggono gran parte del continente: l’ascesa della destra populista, la gestione dell’immigrazione, lo spopolamento rurale e la carenza di alloggi urbani, ad esempio. Dopo 50 anni, le sue istituzioni democratiche mostrano segni di decadenza. Il divario tra gli spagnoli e i loro politici è particolarmente acuto: secondo l’Eurobarometro, nell’UE solo bulgari, cechi, greci e sloveni si fidano meno del loro parlamento rispetto agli spagnoli.

Ma la Spagna ha ancora punti di forza e tempo per affrontare i problemi. A cominciare dall’economia. Dopo la crisi pandemica, è stata l’invidia dell’Europa, crescendo da due a tre volte la media dell’area dell’euro. Questo segna un cambiamento. Sebbene la lunga fase di crescita della Spagna sia durata fino alla crisi finanziaria, l’economia è diventata sbilanciata, dipendente dal credito a basso costo dopo l’adesione all’UE e da un boom immobiliare insostenibile. La crescita della produttività si è esaurita a metà degli anni ’80, sottolinea Leandro Prados de la Escosura, storico dell’economia. Quando la bolla immobiliare è scoppiata nel 2008, la Spagna è crollata. La disoccupazione è salita al 26%.

Grazie anche alle riforme del predecessore conservatore di Sánchez, la crescita sostenuta è ripresa nel 2014. Questa volta su basi più solide. La Spagna ha un surplus delle partite correnti dal 2014. Sia la produttività del lavoro che i redditi reali sono in aumento (vedi grafico 1). Il boom del turismo, l’immigrazione su larga scala e i fondi UE Next Generation hanno tutti stimolato la crescita. Ma Carlos Cuerpo, il ministro dell’Economia, parla anche di un cambiamento strutturale, con settori a più alto valore aggiunto come l’ICT, la biotecnologia e la farmaceutica in espansione. Ciononostante, c’è ancora terreno da recuperare: il reddito pro capite in Spagna convergeva verso la media dell’area dell’euro fino al 2005, per poi diminuire leggermente (vedi grafico 2).

I giovani spagnoli affrontano problemi particolari. La mobilità sociale è inferiore rispetto al passato. Grazie anche all’immigrazione, ogni anno si formano 140.000 nuovi nuclei familiari, ma solo circa 80.000 nuove abitazioni. La difficoltà di trovare una casa, insieme alle scelte di vita delle donne spagnole, hanno fatto sì che il tasso di fertilità scendesse a solo 1,2, uno dei più bassi al mondo.

Questo è uno dei motivi per cui la Spagna è stata accogliente nei confronti degli immigrati, che ora rappresentano il 19% della popolazione (in aumento rispetto al solo 2% del 2000). È un vantaggio il fatto che quasi la metà sia latinoamericana e si integri abbastanza facilmente. Tuttavia, ci sono segnali d’allarme. Sondaggi recenti mostrano che una risicata maggioranza ritiene che ci siano ormai “troppi” immigrati. Questo è uno dei fattori che hanno contribuito all’ascesa di Vox.

Persino la monarchia è stata macchiata dall’abdicazione di Juan Carlos nel 2014, dopo una relazione con una donna dell’alta società danese e la successiva rivelazione di conti bancari svizzeri (in seguito è stato scagionato da ogni accusa). Suo figlio, Re Filippo, ha lavorato duramente per ripristinare la credibilità della monarchia in un paese con una numerosa minoranza repubblicana