“Non credo di aver mai usato la parola ‘vittoria’ rispetto alla guerra in Ucraina” , ha detto l’altro ieri alla Camera la premier Giorgia Meloni. Ma allora, chi era a parlare il 13 maggio 2023 accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky? “Il ritmo che abbiamo impresso alle relazioni tra Italia e Ucraina testimonia l’impegno e l’importanza che attribuiamo a un rapporto fondamentale non solo per le nostre Nazioni, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, per la storia europea e per tutti i popoli che amano la libertà. A fine febbraio sono stata a Kiev, dove mi sono impegnata ad ospitare una sulla ricostruzione dell’Ucraina. L’abbiamo realizzato con la partecipazione di oltre 600 aziende italiane per dimostrare che la nostra Nazione intende svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi di ricostruzione economica, ma, ancora di più, per dimostrare che noi scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”. Forse in giro c’è una sosia della premier?