Ipse Dixit, Giorgia Meloni: “In Italia come in Europa sicuramente io non sono disposta a fare maggioranze con la sinistra, questo no”. Sicuramente

E così, alla fine, la delegazione europea di Fratelli d’Italia ha dato il suo sì al bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. A votare la von der Leyen una coalizione che va dai Verdi, ai socialisti, passando per i popolari e liberali fino ad arrivare, appunto, ai conservatori del partito di Giorgia Meloni. Piccolissima domanda, ma davvero piccola: ma Fratelli d’Italia non era il partito che diceva che non si sarebbe mai alleato con la sinistra (quindi i socialisti e i verdi) in Europa?

“Non abbiamo votato Ursula von der Leyen – scriveva per esempio Giovanni Donzelli all’epoca dell’Ursula von der Leyen I – la nostra visione, i nostri principi e i nostri valori sono incompatibili con quelli della sinistra, in Italia come in Europa. Siamo rimasti fedeli a noi stessi e al mandato ricevuto dagli italiani”. E ancora: “Un in bocca al lupo alla von der Leyen, anche se non l’abbiamo votata. Non tanto per la persona, ma anche e soprattutto per la maggioranza che nel frattempo si era verificata con i Verdi, con le varie sinistre, che sono incompatibili con noi”. “Che sono incompatibili con noi” insomma giurava Donzelli. E invece…

Ma sulla linea intransigente in Europa si era espressa anche Giorgia Meloni in campagna elettorale.

“Il nostro obiettivo in Europa – diceva – è quello di cercare di costruire una maggioranza alternativa a quella che ha governato l’Europa in questi anni. Il mio obiettivo è una maggioranza di centrodestra e quindi mandare la sinistra all’opposizione anche in Europa, perché io penso che le ricette della sinistra siano sbagliate ma penso anche che, come è stato ampiamente dimostrato in Italia, le maggioranze arcobaleno alla fine producono solo compromessi al ribasso. Sicuramente io non sono disposta a fare maggioranze con la sinistra, questo no”.

Mai con la sinistra in Europa, insomma, avevano promesso, scritto, detto e giurato tutti i Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia- si leggeva in un post sui social – non potrà mai far parte di una maggioranza che comprende i socialisti e i verdi. Mai con la sinistra. Lo abbiamo sempre detto e così è stato”. Lo hanno sempre detto, insomma, e così è stato. Forse.