Nel luglio del 2023, durante un comizio in Iowa, Donald Trump lo disse chiaro e tondo: “Prima ancora di arrivare allo Studio Ovale, poco dopo che avremo vinto tutti insieme la presidenza, avremo risolto l’orribile guerra tra Russia e Ucraina. Sarà risolta. La guerra sarà risolta. Li prenderò entrambi – conosco Zelensky, conosco Putin – e sarà fatto entro 24 ore, guardate. Diranno tutti: ‘È una tale vanteria’. Sarà fatto molto velocemente”.

Esattamente quel che ha ripetuto l’altro giorno in un’intervista alla Nbc News: “La pace in Ucraina? Forse non è possibile. C’è un odio tremendo, un odio tremendo tra due uomini”. Chi lo avrebbe mai detto.