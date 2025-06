“Il fisco è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato: non deve soffocare la società, ma aiutarla a prosperare. Non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde ai servizi offerti.” Così la premier Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti 2025. Peccato però che, a giudicare dai numeri, la realtà racconti un’altra storia. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel quarto trimestre del 2024 la pressione fiscale ha raggiunto il 50,6% del PIL, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 49,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. “Non deve soffocare”, dice. Sarà. Ma in un Paese in cui lo Stato trattiene più della metà della ricchezza prodotta, la sensazione di asfissia fiscale è difficile da ignorare. Per fortuna, però, sono aumentati gli stipendi. O no?