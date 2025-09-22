Era il lontano 2016 quando allora battagliera e furente, Giorgia Meloni se la prendeva con Matteo Renzi e le sue nomine in Rai: “Nessuno mette in discussione la professionalità dei nuovi direttori dei tg, ai quali auguriamo buon lavoro. È però evidente per le modalità di queste nomine il tentativo sempre più chiaro di Renzi di trasformare il servizio pubblico in un megafono per il governo e per il Pd”.

E ancora: “E se tu non vuoi un servizio pubblico ma vuoi un megafono per te stesso almeno non lo devi far pagare agli italiani. Allora bisogna abolire il canone, altro che metterlo in bolletta e Renzi la Rai se la paga da solo”. Per fortuna, arrivata al Governo, la Meloni al contrario di Renzi non ha trasformato la Rai in un megafono del Governo. E soprattutto ha mantenuto la sua promessa elettorale: ha abolito il canone Rai.