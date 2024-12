C’è una foto che non è invecchiata benissimo. È la foto con Giuseppe Conte che Beppe Grillo pubblicò sui social per pubblicizzare la pace fatta con l’ex premier. Correva l’anno 2021. Nello scatto i due sorridono a tavola. Nel post la didascalia: “E ora pensiamo al 2050!”. Forse sarebbe stato meglio pensare più a breve, magari, per esempio, al 2024.