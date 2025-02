Correva l’anno 2022. Per la precisione: era il 18 febbraio del 2022. “Giorgetti – spiegava Matteo Salvini – dice che non è solo il Superbonus che può rilanciare l’economia. Vero. Ma il Superbonus è fondamentale. Noi stiamo lavorando con i nostri parlamentari per sbloccare quello che il blocco della cessione dei crediti sta bloccando. L’edilizia è cresciuta del 15%. Tutto quello che serve all’edilizia va bene. Se uno truffa, bisogna prendersela col truffatore. Se uno passa col rosso, dai la multa a quello che passa col rosso. Non è che blocchi tutte le automobili. Rinnovare il Superbonus è fondamentale. Aumentiamo i controlli ma sono un tifoso de bonus in edilizia”. Detto, fatto: Superbonus abolito.