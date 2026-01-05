La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sta pianificando di fuggire a Mosca nel caso in cui il regime iraniano cadesse. La notizia è stata riportata la scorsa notte dal quotidiano britannico ‘Times’, ripreso oggi dai media israeliani, secondo un rapporto di intelligence ottenuto dal quotidiano.

Secondo il rapporto, l’86enne Khamenei sta pianificando di fuggire da Teheran insieme a circa 20 membri della sua famiglia e stretti collaboratori nel caso in cui le manifestazioni in Iran potessero portare al crollo del regime degli ayatollah.

“Non c’è nessun altro posto che lo accetterebbe”

Secondo il quotidiano britannico ripreso da YNet Khamenei teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni, o addirittura diserteranno dai loro incarichi e si uniranno alla protesta.

Il ‘Piano B’ include anche la fuga di suo figlio e futuro successore, Mojtaba. Il ricercatore israeliano Benny Sabati ha dichiarato al quotidiano britannico che Khamenei stava pianificando di fuggire a Mosca “perché non c’è nessun altro posto che lo accetterebbe”.

Inoltre, “Khamenei ammira il presidente Vladimir Putin e la cultura iraniana è molto simile a quella russa”. Il rapporto sottolinea che il piano di fuga di Khamenei si basa sulla fuga del suo alleato, l’ex presidente siriano Bashar al-Assad, fuggito da Damasco in aereo verso Mosca dopo la caduta del regime nel dicembre 2024.

La fonte dell’intelligence ha dichiarato al Times che “hanno pianificato una via di fuga da Teheran”, che include “la raccolta di beni in Iran e all’estero, oltre al denaro per garantire un passaggio sicuro”.

Khamenei è noto per possedere una vasta rete di proprietà per un valore stimato di 95 miliardi di dollari, secondo un’indagine della Reuters del 2013.