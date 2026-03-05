Ieri un missile balistico è stato lanciato dall’Iran verso lo spazio aereo turco e prontamente intercettato dalle difese della NATO nel Mediterraneo orientale, senza causare vittime. I detriti dell’intercettore sono caduti nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay, vicino al confine con la Siria. La Turchia ha immediatamente espresso preoccupazione, convocando l’ambasciatore iraniano e ribadendo la necessità di evitare un’escalation.

La ricostruzione

Secondo il Ministero della Difesa turco, “un missile balistico, lanciato dall’Iran e individuato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano, è stato prontamente intercettato e neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale. È stato stabilito che l’ordigno caduto nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay, apparteneva a un munizionamento antiaereo che ha intercettato la minaccia in volo. Non si sono verificate vittime o feriti nell’incidente”.

Le reazioni della Turchia e della Nato

Burhanettin Duran, direttore delle comunicazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato: “La nostra determinazione e capacità di proteggere la sicurezza del nostro Paese sono ai livelli più alti. Saranno prese senza esitazione tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo”.

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, parlando con l’omologo iraniano Abbas Araghchi, ha ribadito che “qualsiasi azione che possa portare alla espansione del conflitto dovrebbe essere evitata”.

Netta la condanna della portavoce della NATO: “Condanniamo gli attacchi dell’Iran contro la Turchia. La Nato è saldamente al fianco di tutti gli Alleati, compresa la Turchia, mentre l’Iran continua i suoi attacchi indiscriminati in tutta la regione. La nostra posizione di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, compresa la difesa aerea e missilistica”.

“Non sembra che possa innescare qualcosa di simile all’articolo 5 della Nato” ha spiegato poi il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth in un briefing al Pentagono parlando dell’articolo che sancisce il principio della difesa collettiva dell’alleanza: un attacco armato contro uno dei membri è considerato un attacco contro tutti. In tal caso, ogni Alleato assisterà il paese colpito intraprendendo azioni necessarie, inclusa la forza armata, per ripristinare la sicurezza.

Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato l’episodio, dichiarando che “gli attacchi al territorio sovrano della Turchia sono inaccettabili” e promettendo il pieno sostegno degli Stati Uniti.

La smentita dell’Iran

Oggi, tuttavia, l’agenzia iraniana Irna ha smentito ogni responsabilità: “Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran rispettano la sovranità del Paese vicino e amico, la Turchia, e negano qualsiasi lancio di missili verso il territorio turco”.