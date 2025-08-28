Intervistata da Il Giornale, Irene Pivetti, ex presidente della Camera, racconta la sua vita segnata da cadute dolorose dopo l’ascesa politica. Oggi, a 62 anni, dopo le accuse di evasione fiscale e autoriciclaggio per la finta vendita delle Ferrari in Cina si trova nuovamente davanti a un processo, questa volta per la compravendita di mascherine. “So di non aver fatto assolutamente niente di male. Mi hanno distrutto l’immagine, tolto la credibilità che mi ero costruita e annientato economicamente. Sequestrati tutti i conti correnti. Un pm mi ha tolto una postepay con dentro un euro e nove centesimi”, spiega. Ripercorre gli anni più difficili: “Non avevo neanche i soldi per mangiare. Vendevo quello che potevo ai rigattieri, anche i regali di nozze. Durante il lockdown andavo a ritirare pacchi di cibo alla Caritas di San Vincenzo”.

Poi il lavoro nella cooperativa Mac Servizi: “Mi hanno dato mille euro al mese, avevo i soldi per mangiare. Sarò sempre riconoscente a chi mi ha teso una mano quando tutti mi consideravano un’appestata”. Sugli amici che l’hanno abbandonata non prova rancore: “Non ho niente da rimproverare a chi mi ha voltato le spalle. La macchina giudiziaria fa troppa paura. Ma io ero del tutto innocente”. E proprio sulla giustizia denuncia: “Ciclicamente è una macelleria. Non esiste la presunzione di innocenza, solo quella di colpevolezza. Io arriverò almeno a 70 anni per avere la verità. E che faccio? Ricomincio a 70 anni?”. Sul futuro resta lucida: “La possibilità di finire in prigione esiste. Ma ho deciso di non aspettare per tornare a vivere. Devo vivere oggi”.