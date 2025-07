I soccorritori a Gaza affermano che le forze israeliane hanno attaccato oggi un’abitazione nel campo profughi di Shati, situato a ovest di Gaza City, nel nord della Striscia, uccidendo almeno cinque persone e ferendone diverse altre. Lo riporta Al Jazeera.

“Evacuare immediatamente”

L’esercito israeliano ha esortato la popolazione di Gaza City e Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, a “evacuare immediatamente”.

Un portavoce dell’Idf ha affermato che si tratta di un “avvertimento urgente per tutti coloro che sono ancora presenti a Gaza City e Jabalia” nei quartieri elencati, invitandoli a “evacuare immediatamente a sud, verso al-Mawasi”.

Intanto, i mediatori stanno cercando “meccanismi innovativi” per colmare le lacune tra le delegazioni israeliana e di Hamas dopo una settimana di colloqui per la tregua a Gaza in Qatar, ha dichiarato all’AFP un funzionario a conoscenza dei negoziati.

“I mediatori stanno attivamente esplorando meccanismi innovativi per contribuire a colmare le lacune rimanenti e mantenere lo slancio nei negoziati”, ha affermato il funzionario, chiedendo l’anonimato per discutere di questioni delicate.