In Israele, il gabinetto di sicurezza ha approvato l’accordo su Gaza. L’ufficio del primo ministro riferisce in una nota che “dopo aver esaminato tutti gli aspetti politici, di sicurezza e umanitari, e comprendendo che l’accordo proposto sostiene il raggiungimento degli obiettivi della guerra, la Commissione dei Ministri per gli Affari di Sicurezza Nazionale (Gabinetto politico) ha raccomandato al governo di approvare il piano proposto. Il governo si riunirà più tardi oggi”.

“Se la fase due fallirà torneremo a combattere intensamente”

Il quotidiano israeliano Ynet scrive che il primo ministro Benyamin Netanyahu ha riferito durante la riunione di gabinetto che Israele “ha ricevuto garanzie inequivocabili da entrambi i presidenti Usa, sia Biden che Trump, che se i negoziati sulla fase due dell’accordo falliscono e Hamas non accetta le richieste di sicurezza, l’Idf tornerà a combattere intensamente a Gaza con il sostegno degli Stati Uniti”. Intanto, sempre Ynet scrive che l’elenco dei primi ostaggi che saranno liberati da Hamas sarà ricevuto da Israele entro domani alle 16.30 ora locale, le 15.30 in Italia.