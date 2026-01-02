Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, del partito al governo Likud, afferma che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono “ospiti” a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora.

“Gaza è anche nostra. Li lasciamo lì come ospiti fino a un certo punto, ma Gaza è nostra”, afferma Zohar in un’intervista all’emittente pubblica Kan, ripresa dal Times of Israel. Zohar aveva espresso opinioni simili in passato.

“Giudea e Samaria sono nostre”

Il ministro stava spiegando perché sta valutando la possibilità di negare fondi all’industria cinematografica israeliana per aver assegnato il premio Ophir, il più prestigioso premio cinematografico israeliano, a un film su un ragazzo palestinese della Cisgiordania a cui viene negato il permesso di ingresso per visitare una spiaggia in Israele.

Sebbene Zohar ammetta di non aver visto il film, sostiene che ritrae l’Idf in modo negativo e presenta Israele come un occupante. “La Giudea e la Samaria sono nostre”, afferma, usando il termine biblico per la Cisgiordania.

“Non siamo occupanti nella nostra terra”. Aggiunge che i registi che desiderano ricevere fondi governativi dovrebbero “produrre film che gli israeliani amano vedere. Non quelli che gli europei amano vedere”.