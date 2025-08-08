Il gabinetto di sicurezza ha approvato dopo dieci ore di discussione la proposta del primo ministro Benyamin Netanyahu di conquistare Gaza city. Dall’inizio della guerra, l’Idf ha evitato di entrare in buona parte dell’area della città. L’operazione richiederà l’evacuazione dell’area in cui attualmente vive circa un milione di abitanti della Striscia. La città sarà evacuata entro la data simbolica del 7 ottobre, il secondo anniversario del massacro di Hamas nel sud di Israele. Per farlo serviranno 60 mila soldati.

L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto che “il gabinetto politico e di sicurezza ha approvato la proposta del primo ministro per la sconfitta di Hamas. L’Idf si preparerà a prendere il controllo della città di Gaza, garantendo assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento. La maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto ha ritenuto che il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, né al ritorno degli ostaggi”.

La nota diffusa a conclusione della riunione ha affermato che “il gabinetto di sicurezza ha adottato a larga maggioranza i cinque principi per la fine della guerra: smantellamento dell’arsenale di Hamas, ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti; smilitarizzazione della Striscia di Gaza; controllo della sicurezza da parte di Israele sulla Striscia; istituzione di un’amministrazione civile alternativa, che non sia né Hamas né l’Autorità Palestinese”.

Un alto funzionario israeliano ha sottolineato che “l’operazione che l’Idf preparerà riguarda solo Gaza City: l’obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025. Verrà imposto un assedio ai terroristi rimasti nella zona e nel frattempo l’esercito manovrerà dentro la città”.

La contrarietà al piano dell’Idf

Durante la riunione, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha espresso contrarietà al piano: “Non esiste una risposta umanitaria per il milione di persone che sposteremo a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso. Propongo di rimuovere l’obiettivo del ritorno degli ostaggi tra gli obiettivi della guerra”.

Netanyahu: “Gaza in mano alle forze arabe, non l’annetteremo”

In due diverse interviste, Benyamin Netanyahu ha chiarito che “Israele non annetterà la Striscia e non imporrà un regime militare”. “Vogliamo prendere il controllo, liberarla dal terrore di Hamas, creare un perimetro di sicurezza per prevenire minacce a Israele, consegnarla alle forze arabe che la governeranno e dare ai cittadini di Gaza una vita dignitosa”, ha affermato parlando con Fox News e con l’emittente indiana in lingua inglese Cnn-News18.