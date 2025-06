Gli italiani giudicati presunti immigrati clandestini verranno spediti a Guantanamo, la prigione usata dopo l’11 settembre trasformata da Trump in un centro di espulsione per gli irregolari. La notizia è stata diffusa dai giornali americani, non è stata smentita, ed ha allarmato anche la politica italiana.

Sarebbe curioso conoscere ora il pensiero di chi chiede il pugno duro anche in Italia. E se tra quelli che finiscono a Guantanamo, l’Albania di Donald Trump, ci fosse magari un parente o un amico che, a causa di un momentaneo problema di rinnovo dei documenti, è stato spedito in un posto del genere?

Perché si parla di veri e propri rastrellamenti in corso a Los Angeles e che vengono compiuti anche davanti agli uffici in cui si va a richiedere la green card. Negli Usa stanno finendo nel limbo anche molti che hanno avuto intoppi burocratici, che magari studiano e lavorano e che sono in attesa di rinnovare la green card. E non si tratta di una fantasia: ci sono moltissimi casi che testimoniano abusi ed errori. Il più eclatante è quello di Kilmar Abrego Garcia, un uomo originario del Salvador rimpatriato anche se con i documenti.

Forse bisognerebbe fermarsi ed ammettere che si sta esagerando. Ma non lo farà nessuno, né i sostenitori di Donald Trump né quelli che in Italia sono per la linea dura.