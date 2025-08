Donald Trump a tutto campo: sposa il controverso spot dal sapore eugenetico di una popolare marca di jeans, spara addosso alla Jaguar per la campagna “troppo di sinistra” a base di modelle e modelli androgini “che ha provocato le dimissioni” del Ceo Adrian Mardell.

Spot politicamente scorretto

Poi torna a prendersela con Taylor Swift (“non ha più successo da quando ho detto al mondo che non la sopporto”), e non risparmia il podcaster afro-americano Charlamagne Tha God, reo di averlo criticato per il caso Epstein durante lo show della nuora Laura sulla Fox.

La macchina raccogli-consensi della Casa Bianca è scatenata contro i liberal e i paladini del politicamente corretto che nei giorni scorsi hanno messo in croce American Eagle, un brand di abbigliamento casual popolare tra i giovani nei primi anni 2000, per lo spot di cui è protagonista Sydney Sweeney.

“I geni passano da genitori a figli, spesso determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e perfino il colore degli occhi. I miei jeans sono blu”, recita nella campagna video la bionda attrice della prima stagione di White Lotus.

Jeans e geni

Giocando sull’assonanza jeans e genes (geni), il videoclip aveva fatto scandalo e provocato accuse di razzismo e nazismo anche in virtù delle caratteristiche fisiche di Sydney (bionda e con gli occhi azzurri), interpretate come esempio di un ideale estetico occidentale caro ai suprematisti bianchi.

I Trump lavorano in team: Don Jr, il figlio del presidente, ha cavalcato la polemica postando una foto generata dall’intelligenza artificiale in cui il padre, vestito interamente in denim, si atteggiava steso su un fianco nella stessa posa seducente dell’attrice.

Prontamente il vice di Trump, JD Vance, aveva politicizzato il dibattito, invitando i Dem a “continuare a dare del nazista” a chi trova attraente Sweeney. “E’ così che si conquistano le elezioni di midterm – ha detto Vance – e soprattutto i giovani maschi americani” che nel 2024 sono stati una delle punte di diamante del ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Sidney iscritta alle liste repubblicane

A fronte delle accuse, American Eagle ha tentato di riportare la polemica nell’ambito del fashion ritirando la clip incriminata che ha comunque continuato a circolare sul web, mentre la ciliegina sulla torta per la Casa Bianca è stata la scoperta che Sweeney (celebre anche per i suoi ruoli in Euphoria e C’era una volta a… Hollywood, nonché testimonial di innumerevoli brand perché – ha detto al New York Times – le paghe delle attrici non bastano per mantenersi a Los Angeles) è una dei pochi attori di Hollywood iscritti alle liste elettorali repubblicane.

Trump ha applaudito “la pubblicità più cool in circolazione” e la sua giovane sostenitrice. “Quei jeans volano dagli scaffali”, ha detto su Truth: “Penso che il suo spot sia davvero fantastico”.