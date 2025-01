A sorpresa Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, è andato in visita a Palazzo Chigi. Con in testa un cappello da cowboy, il fratello di Musk ha fatto il suo ingresso nella sede del governo intorno alle 16.30 assieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano del patron di Tesla e SpaceX. “Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto” ha spiegato Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l’imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna.

Kimbal Musk, da quel che si è capito fin qui, si è anche incontrato con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Solo una stretta di mano, invece, con la premier Giorgia Meloni. Fin qui la prima cronaca della visita. Ma come ovvio, l’incontro ha già scatenato polemiche.

L’ira delle opposizioni

“Il Governo – dice il segretario del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio – chiarisca sulla presenza di Kimbal Musk a Palazzo Chigi. Elon e Giorgia avranno in comune la necessità di sistemare famigli ma l’impressione è che si sia oltre il limite. La ‘patriota’ Meloni e’ genuflessa a Trump, ai potenti economici che lo sostengono. Faccia pure, ma si proni senza usare Palazzo Chigi”.

“Da Fratelli d’Italia a Fratelli d’America – tuona Riccardo Magi, il segretario di +Europa -. Oggi il fratello minore di Elon Musk, Kimbal, insieme al referente italiano del patron di Tesla Andrea Stroppa sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Ministro Giuli per parlare di “cose belle”, a detta del ministro della Cultura. A quale titolo il fratello di Musk è stato ricevuto? C’entra Starlink? Perché l’incontro si è tenuto nella sede del governo e non in quella del ministero? Quanti altri imprenditori italiani che vorrebbero parlare di “cose belle” sono stati ricevuti in pompa magna nella sede del Governo italiano? Tutte domande a cui Giuli deve rispondere quanto prima davanti al parlamento. Una cosa è certa: a Giorgia Meloni piace così tanto la famiglia tradizionale che ai parenti suoi e a quelli degli amici riserva sempre un trattamento di favore. Peccato per gli altri 60 milioni di italiani che non sono nel cerchio magico di Giorgia”.