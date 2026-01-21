“Non esistono documenti scritti sulla proprietà danese della Groenlandia”, aveva dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sembra non voler arretrare di un centimetro rispetto alle sue mire strategiche sull’isola artica. Esiste però una dichiarazione firmata nel 1916 dall’allora Segretario di Stato americano Robert Lensing, emanata in concomitanza con l’accordo tra Stati Uniti e Danimarca di commerciare con le Indie Occidentali, che pare proprio smentire le parole del tycoon.

Il documento che smentisce Trump

Il documento, riportato dal Guardian, recita: “Nel procedere oggi alla firma della Convenzione relativa alla cessione delle Isole Danesi delle Indie Occidentali agli Stati Uniti d’America, il sottoscritto Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, debitamente autorizzato dal suo Governo, ha l’onore di dichiarare che il Governo degli Stati Uniti d’America non si opporrà all’estensione dei propri interessi politici ed economici da parte del Governo danese all’intera Groenlandia”. Il testo è stato firmato da Robert Lansing e datato New York, 4 agosto 1916.