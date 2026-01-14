La Danimarca “rafforzerà” la sua presenza militare in Groenlandia dopo le critiche degli Stati Uniti sui suoi investimenti nella difesa nel territorio: lo ha affermato il ministro della Difesa del paese, Troels Lund Poulsen. Lo riporta il Guardian. “Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia , ma ci concentreremo anche maggiormente all’interno della Nato su più esercitazioni e una maggiore presenza della Nato nell’Artico”, ha detto.

Il caso Groenlandia

La Francia aprirà un consolato in Groenlandia il 6 febbraio, ha annunciato oggi il Ministro degli Esteri francese, definendolo “un segnale politico”, poiché il territorio autonomo danese è ambito dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione di aprire un consolato è stata presa la scorsa estate in occasione della visita del Presidente Emmanuel Macron, ha ricordato Jean-Noël Barrot agli ascoltatori alla radio RTL. “Io stesso ci sono andato a fine agosto per gettare le basi per questo consolato, che aprirà il 6 febbraio”, ha aggiunto. “È un segnale politico che riflette la volontà di avere una presenza più forte in Groenlandia, anche in campo scientifico”. Ha concluso sottolineando che la Groenlandia non è in vendita. “La Groenlandia non vuole essere posseduta, governata, negata o integrata dagli Stati Uniti. La Groenlandia ha scelto la Danimarca, la Nato e l’Unione”, ha commentato.

“È una questione estremamente grave, innanzitutto per i nostri amici danesi e poi per tutti gli altri membri della famiglia europea: possiamo, dobbiamo e stiamo facendo pubblicamente ciò che è necessario per ribadire il nostro pieno sostegno e la nostra solidarietà al Regno di Danimarca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Cipro, Constantinos Kombos, nel corso di un incontro con i giornalisti per l’avvio della presidenza di turno, rispondendo ad una domanda sulla situazione in Groenlandia. “Non credo però che nessuno debba offrire nulla a nome di un altro Stato membro: siamo qui per sostenere le decisioni sovrane della Danimarca in merito a questa questione e dovremmo cercare di facilitare gli sforzi della Danimarca in modo da integrare l’approccio della Danimarca, nelle nostre possibilità come Unione Europea”.

Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affrmato che “i funzionari dell’Unione Europea dovrebbero concentrarsi sulla Groenlandia piuttosto che commentare la situazione in Iran”. Lo ha dichiarato a radio Sputnik. “Perché l’Ue presta così tanta attenzione all’Iran e così poca alla Groenlandia? – ha dichiarato Zakharova, citata dall’agenzia Tass – “Non crede che la situazione in Iran sia diventata un escamotage per i funzionari dell’Ue per distogliere l’attenzione della popolazione dal fatto che la loro isola viene sottratta, e senza un referendum?” .