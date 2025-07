“I negoziatori di Ue e Usa stanno lavorando” per finalizzare “la dichiarazione congiunta” sull’intesa di principio sui dazi raggiunta domenica da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea al briefing con la stampa. La Ue però si aspetta che già da domani “gli Stati Uniti diano attuazione all’accordo” di domenica basato su una tariffa del 15%. Lo spiega un portavoce della Commissione Ue. Il primo agosto Washington è chiamata a intervenire sui dazi, in caso contrario potrebbe scattare la tariffa del 30% annunciata da Trump nelle settimane scorse.

“Per ora nessuna esenzione per vino e liquori”

Nello stesso briefing con la stampa, il portavoce della Commissione europea ha spiegato che “la Commissione rimane determinata a raggiungere e garantire il numero massimo di esenzioni” sui dazi Usa “anche per prodotti tradizionali come vini e liquori”, ma “non ci aspettiamo che vini e liquori siano inclusi tra il primo gruppo di esenzioni annunciate domani dagli Stati Uniti. Pertanto questo settore, come tutti gli altri settori economici, sarà soggetto al 15%”.