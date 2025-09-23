Disney ha annunciato che il talk show notturno Jimmy Kimmel Live! tornerà in onda martedì 23 settembre, dopo sei giorni di sospensione. La decisione era stata presa in seguito al monologo trasmesso il 15 settembre, in cui Kimmel aveva collegato l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk all’ambiente politico dei sostenitori di Donald Trump. Le sue parole — “Molti nel mondo MAGA stanno lavorando duramente per capitalizzare sull’omicidio di Charlie Kirk. La gang MAGA sta disperatamente cercando di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualsiasi cosa tranne che uno di loro” — hanno scatenato un’ondata di critiche.

Al momento delle dichiarazioni non erano emerse prove ufficiali sulle motivazioni dell’assassino, rendendo l’intervento del conduttore particolarmente controverso. La rete Abc aveva parlato di scelta necessaria per non “alimentare ulteriormente una situazione tesa in un momento emotivamente delicato per il Paese”.

Pressioni politiche e divisioni mediatiche

La vicenda ha subito assunto un peso nazionale. Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission, ha messo in guardia Disney e Abc da possibili conseguenze regolatorie. Intanto, due grandi gruppi di emittenti affiliate — Nexstar Media Group e Sinclair Broadcast Group — avevano annunciato lo stop alla trasmissione sulle proprie stazioni.

L’ex presidente Donald Trump ha definito la sospensione “una grande notizia per l’America”, chiedendo la rimozione di altri conduttori di late night show. Dall’altro lato, numerose star di Hollywood e Broadway, da Robert De Niro a Meryl Streep, hanno firmato un appello dell’American Civil Liberties Union, bollando la sospensione come “un momento oscuro per la libertà di parola nel nostro Paese”. Anche The View ha aperto con Whoopi Goldberg che ha dichiarato: “Nessuno ci mette a tacere”.

Il ritorno e le prospettive per Kimmel

Disney, dopo giorni di confronti con il conduttore, ha confermato la riapertura del programma, pur ribadendo l’intenzione di gestire con cautela il caso. Andrew Kolvet, portavoce di Turning Point USA, ha criticato la decisione, affermando che Nexstar e Sinclair dovrebbero mantenere il blocco alla messa in onda.

Jimmy Kimmel, alla guida del suo talk show dal 2003, è una delle figure più note della comicità televisiva americana e ha presentato più volte gli Oscar. In una recente intervista aveva dichiarato: “Bisogna essere ingenui per non preoccuparsi un po’, ma questo non può cambiare ciò che stai facendo”.