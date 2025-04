L’ultima volta che si erano guardati negli occhi il presidente Trump aveva voluto umiliare Zelensky a casa sua, alla Casa Bianca, chiunque ricorda non senza brividi come il leader ucraino fu strapazzato in mondovisione.

Stavolta, testa a testa, faccia a faccia, seduti l’uno di fronte all’altro, chinati l’uno verso l’altro, il linguaggio dei corpi, non le parole, invitano tutto il mondo a sciogliere almeno per un po’ quel groppo di ansia e preoccupazione che da tre anni paralizza anche la sola capacità di sperare.

La santità del momento, la sacralità del luogo

Credenti e laici, tutti riconosciamo la santità del momento, nel segno di Francesco morto, la sacralità del luogo, tra le navate della Basilica della Chiesa di Roma. Uno scatto immortala il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, poco prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Almeno per oggi, la pace sembra più vicina.

A dispetto dell’unico assente ingiustificato (a meno che un mandato di arresto della Corte internazionale non sia ragione onorevole), Putin, che nelle stesse ore annunciava vittoria per celebrare la presa di Kursk. Orrore, morte, “inutile strage” per citare un predecessore, mai come oggi gli ori e i marmi, lo splendore della basilica assomigliano all'”ospedale da campo” invocata da Francesco per la sua Chiesa.

A colloquio Trump, Zelensky, Starmer e Macron

L’immagine è circolata immediatamente sui social insieme ad un’altra foto che mostra i due leader, in piedi, che parlano anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer.

L’Eliseo ha confermato l’incontro di oggi a Roma, a margine del funerale di papa Francesco, fra i presidenti Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky e il premier britannico Keir Starmer. La presidenza francese, attraverso uno dei consiglieri ha confermato anche che l’incontro è stato “positivo”.