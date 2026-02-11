La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese. “La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese” pronunciate sabato scorso.

“Militante politica che diffonde messaggi di odio”

Parole “che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”, ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenendo all’Assemblea Nazionale di Parigi.

Il ministro annuncia che la Francia (membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu.

Tutte le accuse

Le accuse sono diverse: Albanese si comporta da militante politico che rilancia messaggi di odio e viene meno ai suoi doveri di imparzialità. Le ultime dichiarazioni, dice il ministro francese, “si aggiungono a una lunga lista di prese di posizione scandalose giustificando il 7 ottobre, peggior massacro antisemita dalla Shoah, evocando la lobby ebraica o comparando Israele al Terzo Reich”.

In una lettera aperta pubblicata ieri, una quarantina di deputati del campo macroniano avevano chiesto al capo della diplomazia francese, Jean-Noel Barrot, di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, per le sue parole riguardanti Israele pronunciate il 7 febbraio scorso durante un forum organizzato da Al-Jazira a Doha.

Cosa ha detto e scritto Francesca Albanese

Albanese aveva qualificato Israele “un nemico comune dell’umanità” che ha permesso, a suo giudizio, “un genocidio a Gaza”.

“Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte dei paesi l’abbiano invece armato, fornito delle giustificazioni e un ombrello politici, così come sostegno economico e finanziario, è una sconfitta”.

Queste le parole in videoconferenza, per poi aggiungere con un tweet lunedì scorso: “Noi che non controlliamo i grandi capitali finanziari, né gli algoritmi, né le armi, costatiamo ormai che, in quanto umanità, abbiamo un nemico comune” “.

Francesca Albanese ha replicato all’annuncio della richiesta delle sue dimissioni sostenendo che “il nemico comune dell’umanità è il SISTEMA che consente il genocidio in Palestina”.