Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta del presidente francese Macron di un debito comune europeo, sottolineando come essa “distragga dall’argomento principale, ovvero il problema della produttività” continentale in discussione al vertice di giovedì. “È vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti”, ha affermato il funzionario. “Ma, ad essere onesti, questo aspetto rientra nel contesto del quadro finanziario pluriennale” e dunque non nell’ipotesi di Eurobond.

Secondo Politico, il governo federale tedesco rifiuta la proposta di un nuovo debito comune lanciata in un’intervista a diversi quotidiani europei dal presidente francese Emmanuel Macron. Politico cita un funzionario del governo vicino al cancelliere Friedrich Merz: si conferma così l’ostilità della Germania ai cosiddetti Eurobond. Sempre secondo Politico, ad avviso del governo tedesco le risorse necessarie per gli investimenti possono essere trovate all’interno del bilancio pluriennale dell’Unione europea: “Non si può andare avanti con due terzi del bilancio destinati esclusivamente alla spesa consumistica nei settori dell’agricoltura e della coesione”.

Da qui anche la necessità di intervenire con modifiche strutturali al bilancio: “Ci auguriamo che gli Stati membri che ora chiedono nuovi finanziamenti partecipino anche a questi sforzi di riforma. Non è possibile che si chiedano più fondi senza poi affrontare le riforme”, ha confermato la fonte a Politico. Berlino sta spingendo per il raggiungimento di tre obiettivi in vista del vertice: un approfondimento del mercato unico, nuovi accordi commerciali, siglati in modo più rapido, e l’abbattimento della burocrazia.

La Germania distante dalla Francia ora guarda all’Italia di Meloni

La proposta del presidente francese è nata dalla consapevolezza che “siamo alle prese con uno stato di emergenza che impone una reazione massiccia” perché l’Europa rischia di essere “spazzata via”. La sua chiamata alle armi però è arrivata da una posizione di estrema debolezza visti i conti in rosso della Francia.

A dare la linea in vista del vertice sulla competitività di giovedì è invece il duo Meloni-Merz: i leader di Germania e Italia hanno infatti convocato un incontro pre-summit. La scommessa italo-tedesca, formalizzata nelle scorse settimane nel protocollo sul piano d’azione bilaterale e in una lettera congiunta a Bruxelles, si gioca su questi temi economici: abbattere le barriere interne al mercato comune, armonizzare le norme e rilanciare la base industriale. Con un distinguo tuttavia non secondario: a dispetto della convergenza sulla necessità di un fondo Ue per la competitività, il debito comune sostenuto (anche) dall’Italia resta una linea invalicabile per la Germania.

La Germania boccia anche il nuovo caccia franco-tedesco

L’asse tra Francia e Germania sembra incrinarsi anche su un altro campo. Berlino, fa sapere sempre Politico, boccia anche il Future Combat Air System (Fcas), il progetto congiunto sul caccia di sesta generazione che si trova da tempo in difficoltà. Sviluppato da Francia e Germania e in seconda battuta dalla Spagna, il caccia è ora sull’orlo del collasso.

Come spiega Politico, “è più probabile un annuncio della sua fine piuttosto che un rilancio”, ha dichiarato un funzionario che conosce bene il pensiero del presidente francese Emmanuel Macron. Un parlamentare francese che si occupa di politica di difesa ha concordato separatamente. “Fcas è morto, lo sanno tutti, ma nessuno vuole dirlo”, ha affermato. Il fallimento del programma di punta tra i tre Paesi per la costruzione di un caccia di sesta generazione, insieme a droni e a un cloud di combattimento, sarebbe “un duro colpo politico per il presidente francese”, scrive ancora la testata.

Macron ha lanciato personalmente il progetto con l’allora cancelliera Angela Merkel nel 2017, ma è rimasto paralizzato per quasi un anno a causa di controversie industriali, suscitando mesi di speculazioni sul suo futuro. Un fallimento sarebbe “un brutto segnale, ecco perché Macron ha insistito per salvarlo”, ha affermato il funzionario.