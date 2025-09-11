“Vladimir Putin considera russo qualsiasi territorio che sia stato calpestato nel passato da soldati russi. È bene che l’Europa tenga sempre a mente questo dato fondamentale”. Lo spiega al Corriere della Sera Anne Applebaum, giornalista americana naturalizzata polacca, esperta della storia dell’est europeo, dopo l’episodio dei droni russi in Polonia.

“Mosca ha pianificato di colpire in Polonia, non si tratta di un incidente o di errori dovuti alle interferenze delle difese elettroniche – sottolinea la giornalista e autrice -. Donald Tusk ha parlato di 19 droni entrati nel suo spazio aereo: chiaro che è un azione concertata. Nessuno in Polonia parla del jamming, nessuno ci crede”.

“Putin sta perdendo l’offensiva di terra in Ucraina. Il suo esercito subisce decine di migliaia di morti, feriti e dispersi. Le casse dello Stato sono in deficit per le enormi spese militari che non aveva previsto nel 2022. E, nonostante tutti questi enormi sforzi, le sue unità avanzano con una lentezza esasperante – osserva -. Quello che Putin cerca di fare adesso è abbattere il morale e la volontà di resistenza ucraini e con loro magari anche quelli del fronte occidentale”.

Inoltre il presidente russo “lavora per dividere gli europei al loro interno e soprattutto per alzare muri tra Bruxelles e Washington. Un nemico poco uniforme è debole, scoraggiato, facile da demotivare – sottolinea -. La stessa Polonia è un Paese molto polarizzato e Putin probabilmente tenta anche di influenzare politicamente a suo favore una parte dell’opinione pubblica interna”. I

droni russi hanno già violato lo spazio aereo polacco da dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. “Da lungo tempo ormai Putin sfida la Nato. Ci sono state azioni di sabotaggio, incendi, assassinii mirati in Europa, tra l’altro in Spagna e in Germania – conclude -, episodi di guerra cibernetica: semplicemente si è preferito sottovalutarli, non prenderli sul serio”.