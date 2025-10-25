Duro scontro tra la Lega di Matteo Salvini e il mondo bancario. Nel primo pomeriggio, una nota ufficiale del partito ha attaccato frontalmente gli istituti di credito: “Sorprendenti e irritanti dichiarazioni di alcuni banchieri a proposito di manovra finanziaria. A fronte di quasi 50 miliardi di utili, è doveroso che i grandi istituti aiutino il settore sanitario, le famiglie e le imprese”, si legge nel comunicato. La Lega sottolinea che “le banche hanno il dovere morale di restituire al Paese una parte dei guadagni che sono frutto dell’efficace azione del governo e di commissioni e interessi dei cittadini-clienti”. Il partito guidato da Salvini annuncia infine che “i gruppi della Lega sono determinati a proporre soluzioni per rendere ancora più significativo il contributo” degli istituti.

Le parole arrivano poche ore dopo l’intervento del presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, all’evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa. Patuelli ha ricordato che “tutte le crisi bancarie italiane, salvo una (Mps, ndr), sono state affrontate con risorse delle banche concorrenti” e che “la Popolare di Bari è stata nazionalizzata dopo un risanamento costato un miliardo alle altre banche”. Il presidente di Abi ha aggiunto che il sistema ha vissuto “nove anni e mezzo di tassi a zero e una sola puntata verso l’alto, ora terminata”. Sul piano politico, Patuelli ha ribadito: “Non partecipo alla politica e alle campagne elettorali”, invitando a “non confondere i ricavi lordi dagli utili netti” e ricordando che “le banche pagano già addizionali rispetto alle altre imprese”. Infine, ha escluso che “le banche scaricheranno le maggiori tasse sui costi dei conti correnti” e chiarito che lo spread basso “non è un regalo alle banche”, pur apprezzando “le politiche di bilancio pubblico volte a uscire dalla procedura di disavanzo Ue”.