Triangoli e scapigliature giovanili da high society all’italiana: la moglie di Carlo Calenda, Violante Guidotti Bentivogli, ha offerto qualche spunto di gossip retroattivo sulla convivenza, una trentina di anni fa, con il marito e Lapo Elkann, nell’appartamento di Modena (tre cuori ma non esattamente una capanna) dove vivevano. Carlo, all’epoca, era manager Ferrari.

Lapo, nel ricordo affettuoso, era irresistibile ma poco pratico, diciamo. Se andava a fare la spesa, tornava con casse di mozzarelle, non certo con il detersivo che era finito. I maschietti non cambiavano le lenzuola, lei minacciò di andarsene se non si fossero “civilizzati”.

Nell’intervista a Il Giornale ne viene fuori un quadretto divertente: i ragazzi dovevano imparare ancora molte cose.

“Io arrivai nella casa dove vivevano Lapo e Carlo, a Modena, in inverno. Fuori nevicava. Ricordo che trovai Lapo a girare per casa in pareo. Dissi: ‘Ma che fai?’ E lui: ‘In questa casa fa un caldo allucinante’. Sai che era successo? Che loro non avevano capito che per il riscaldamento c’era un termostato. E che il termostato era fisso a 40 gradi. E da mesi morivano di caldo”. Ma chi pagava la bolletta, non ce lo rivela?