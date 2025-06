Circa 300 persone in piazza Signoria per la presentazione, sull’Arengario di Palazzo Vecchio, della nuova stagione del Teatro della Toscana da parte del direttore artistico Stefano Massini insieme alla sindaca Sara Funaro. Tra i presenti anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il cantante Piero Pelù, membri della ex Gkn di Cambi Bisenzio (Firenze), oltre a tutta la giunta comunale.

Nella giornata di ieri, tre componenti della commissione teatri del Ministero della cultura si sono dimessi contro la decisione del declassamento del Teatro della Toscana, ipotesi che ha sollevato dure prese di posizione da parte del Pd e non solo, di Funaro e dello stesso Massini che, durante la presentazione, ha commentato: “La cultura è pesantemente sotto attacco”. “Questa è una grandissima commedia. L’anno scorso la commissione valuta che la programmazione della Pergola debba avere come punteggio di qualità 29. Per essere declassati quel punteggio deve andare sotto il 9. Vorrebbe dire che in un anno la stessa commissione decide che, improvvisamente, ci devono essere 20 punti in meno. Cosa è successo in questo anno? Sono arrivato io. Il pessimo, lo schifoso e quindi bisogna punirmi, darmi una lezione”.

“Il governo e la destra hanno deciso di colpire la città di Firenze. Se venisse confermata la scelta” del declassamento “andremo a ricorrere in tutte le sedi istituzionali. A me pare che quello che sta avvenendo ora sia bullismo istituzionale”, ha dichiarato la sindaca Funaro secondo la quale “quello che è accaduto ieri è gravissimo. Non è mai successo nella storia dei teatri che un pezzo importante di commissione si dimetta dicendo che la decisione del declassamento avverrebbe per motivazioni pretestuose. Io come sindaca di Firenze e presidente del Teatro della Toscana difenderò sempre e comunque il teatro. Queste sono azioni non condivisibili e totalmente inqualificabili”. Domani arriverà a Firenze il ministro della cultura Alessandro Giuli: “Giuli? Se viene a Firenze lo incontrerò”, ha concluso Funaro.