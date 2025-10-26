La più grave crisi umanitaria al mondo non è a Gaza ma in Africa nel Sudan, nel Darfur, una delle nove province del Sudan, situata nella parte occidentale, nel deserto del Sahara, con una superficie di 493 180 km², più di una volta e mezzo dell’Italia ma con un decimo (6 milioni) della nostra popolazione.

Complessivamente, il Sudan occupa una superficie: 1.886.068 kmq (circa tre volte l’Italia) con una popolazione di 47,9 milioni (noi siamo più di 60 con gli immigrati).

Già prima dell’inizio della guerra, il Sudan era uno dei paesi più poveri del mondo, nonostante fosse un produttore di oro.

Nel 2022, i suoi abitanti vivevano con un reddito medio annuo di 750 dollari (600 sterline) a persona.

Colpisce l’indifferenza generale, nonostante gli appelli del Papa Leone.

Sarà perché in Palestina è nata la nostra civiltà e perché in Africa sono tutti neri e le vittime sono soprattutto cristiani e gli oppressori sono i islamici che dalle nostre parti incutono da secoli un po’ di paura e ottengono molta solidarietà.

In realtà, però, la situazione è tragica.

Molti abitanti del Darfur ritengono che le milizie islamiche conducano una guerra volta a trasformare la regione etnicamente mista in un dominio governato dagli arabi.

La situazione è molto intricata.

Quanto segue è una sintesi da articoli di Wikipedia, BBC, University of Free State (Sud Africa).

Contro i cristiani del Darfur

Gran parte del conflitto in Sudan è stata la lotta per il potere e la lotta dei cristiani africani nel sud contro il governo islamico del paese.

Dopo la secessione del Sud Sudan, la presenza cristiana si è ridotta drasticamente, pur restando significativa nelle aree urbane e tra le comunità di origine meridionale. Le principali confessioni cristiane sono quella cattolica e quella anglicana, rappresentate soprattutto nella capitale e nel sud del Kordofan.

Il conflitto del Darfur riguarda anche la lotta contro l’emarginazione da parte dei successivi governi di Khartoum. Questa ribellione è una lotta che è il risultato del fatto che potere, status e risorse sono concentrati in un’unica area, Khartoum, ed è la popolazione araba a beneficiare di questa concentrazione.

La gerarchia razziale arabo-africana che esiste nella parte settentrionale del paese può essere paragonata a quella dell’apartheid in Sudafrica.

Le ultime notizie sono le stesse di 20 anni fa. Sono le stesse di un anno fa, quando Nicholas Kristof scriveva sul New York Times: “Mentre il mondo guarda altrove, la carestia si abbatte sul Darfur”.

Rincalza Giulio Di Donato su Nigrizia: “Due anni di guerra per il potere tra esercito e milizie paramilitari hanno trasformato il Sudan nel teatro della più grave crisi umanitaria degli ultimi decenni”. La comunità internazionale, aggiunge Di Donato, resta a guardare” mentre i media trascurano “il coinvolgimento delle multinazionali nell’estrazione di petrolio e minerali, che alimentano le tensioni locali e contribuiscono alla violenza”.

L’appello di Papa Leone

Papa Leone invoca: si fermi la catastrofe umanitaria in Sudan, riporta Benedetta Capelli su Vatican News e aggiunge:

“Non si può restare indifferenti di fronte alla catastrofe umanitaria che sta colpendo il Sudan con circa 14 milioni di sfollati e oltre 300mila civili intrappolati nella città di El Fasher.

“Il Pontefice si fa voce di chi soffre. Leone XIV descrive la situazione a El Fasher, dove ci sono persone intrappolate, “vittime di carestia e violenze”, ricorda la scia di “dolore e disperazione” provocata dalla frana sui monti Marra. “E, come se non bastasse, – afferma – la diffusione del colera minaccia centinaia di migliaia di persone già stremate”.

La guerra civile in Darfur è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui annose controversie su terre e risorse tra pastori nomadi e agricoltori sedentari, tensioni etniche e razziali e conflitti politici tra il governo sudanese e i gruppi ribelli. Decenni di emarginazione dei gruppi non arabi, politiche governative percepite come discriminatorie e una percepita mancanza di protezione da parte di questi gruppi hanno contribuito allo scoppio della violenza nel 2003.

I precedenti di un conflitto

* Dispute su terre e risorse: il conflitto tra pastori semi-nomadi e agricoltori sedentari sui diritti alla terra e all’acqua è stato un fattore scatenante importante.

* Tensioni etniche e razziali: le tensioni storiche, esacerbate dal crescente nazionalismo arabo, hanno creato un clima di sfiducia e discriminazione nei confronti di gruppi non arabi come gli Zaghawa.

* Azioni governative: il governo sudanese è stato accusato di attuare politiche di pulizia etnica e “apartheid” contro i cittadini non arabi, inclusa la manipolazione della solidarietà etnica per raggiungere i propri obiettivi.

* Gruppi ribelli: due principali gruppi ribelli, l’Esercito di liberazione del Sudan (SLA) e il Movimento per la giustizia e l’uguaglianza (JEM), sono emersi per sfidare il governo, dando origine a un conflitto armato.

Acqua e pascoli in Darfur

Le attuali ostilità non sono solo il conflitto politico contemporaneo e la competizione per le scarse risorse idriche e di terra tra gruppi etnici rivali, ma anche la lunga e complessa storia di schiavitù e razzismo nell’Africa orientale. Il Darfur, la regione attualmente coinvolta nel conflitto, in passato fungeva da snodo per la tratta degli schiavi sahariana.

Per la prima metà del ventesimo secolo, il Sudan è stato un protettorato congiunto di Egitto e Regno Unito, noto come Condominio anglo-egiziano. Egitto e Regno Unito hanno firmato un trattato che cedeva la sovranità alla Repubblica indipendente del Sudan nel 1956. La netta divisione interna tra la regione settentrionale più ricca del paese, a maggioranza araba e musulmana, e la sua regione meridionale meno sviluppata, a maggioranza cristiana o animista, ha scatenato due guerre civili, la seconda delle quali avrebbe visto il paese diviso in due stati nel 2011. La seconda guerra civile sudanese dal 1983 al 2005 ha ucciso circa due milioni di persone, con ampia documentazione di carestia e atrocità. Nel luglio 2011, il territorio meridionale del Sudan si è separato e ha formato un nuovo stato: la Repubblica del Sud Sudan.

La situazione aggiornata

Ed ecco la situazione aggiornata da Natasha Booty e Farouk Chothia di BBC News.

Il Sudan è precipitato in una guerra civile nell’aprile 2023, dopo lo scoppio di una feroce lotta per il potere tra l’esercito e un potente gruppo paramilitare, le Rapid Support Forces (RSF).

Ciò ha portato a carestia e accuse di genocidio nella regione occidentale del Darfur.

Oltre 150.000 persone sono morte nel conflitto in tutto il paese e circa 12 milioni sono fuggite dalle loro case in quella che le Nazioni Unite hanno definito la più grande crisi umanitaria del mondo.

La guerra civile è l’ultimo episodio di una serie di tensioni seguite alla destituzione, nel 2019, del presidente Omar al-Bashir, salito al potere con un colpo di stato nel 1989.

Ci sono state enormi proteste di piazza che chiedevano la fine del suo governo durato quasi trent’anni e l’esercito ha organizzato un colpo di stato per liberarsene.

Ma i civili hanno continuato a battersi per l’introduzione della democrazia. Fu quindi istituito un governo congiunto militare-civile, che fu però rovesciato da un altro colpo di stato nell’ottobre 2021.

Il colpo di stato fu organizzato dai due uomini al centro dell’attuale conflitto:

* il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate e influente presidente del paese

* e il suo vice, il leader delle RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come “Hemedti”.

Ma poi il generale Burhan e il generale Dagalo si trovarono in disaccordo sulla direzione intrapresa dal paese e sulla proposta di un governo civile.

I principali punti di disaccordo riguardavano i piani per incorporare le RSF, forti di 100.000 uomini, nell’esercito e chi avrebbe poi guidato la nuova forza.

Si sospettava che entrambi i generali volessero mantenere le loro posizioni di potere, non volendo perdere ricchezza e influenza.

Gli scontri tra le due parti iniziarono il 15 aprile 2023, dopo giorni di tensione, mentre membri delle RSF venivano ridistribuiti in tutto il paese, in una mossa che l’esercito considerava una minaccia.

Non è chiaro chi abbia sparato per primo, ma i combattimenti si intensificarono rapidamente, con le RSF che conquistarono gran parte di Khartoum, fino a quando l’esercito non ne riprese il controllo quasi due anni dopo, nel marzo 2025.

Le RSF sono state costituite nel 2013 e traggono origine dalla famigerata milizia Janjaweed che combatté brutalmente i ribelli in Darfur, dove furono accusati di genocidio e pulizia etnica contro la popolazione non araba della regione.

Da allora, il generale Dagalo ha creato una potente forza che è intervenuta nei conflitti in Yemen e Libia.

Controlla anche alcune miniere d’oro del Sudan e, a quanto pare, contrabbanda il metallo negli Emirati Arabi Uniti (EAU). L’esercito accusa gli Emirati Arabi Uniti di sostenere le RSF e di effettuare attacchi con droni in Sudan. Il ricco stato del Golfo, ricco di petrolio, nega l’accusa.

L’esercito accusa anche il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Libia orientale, di sostenere le RSF aiutandole a contrabbandare armi in Sudan e inviando combattenti a sostenerle.

All’inizio di giugno 2025, le RSF hanno ottenuto un’importante vittoria prendendo il controllo del territorio lungo il confine del Sudan con la Libia e l’Egitto.

Le RSF controllano anche quasi tutto il Darfur e gran parte del vicino Kordofan.

Ha dichiarato di voler formare un governo rivale, alimentando il timore che il Sudan possa dividersi per la seconda volta: il Sud Sudan si è separato nel 2011, portando con sé la maggior parte dei giacimenti petroliferi del paese.

L’esercito controlla gran parte del nord e dell’est. Si dice che il suo principale sostenitore sia l’Egitto, le cui fortune sono intrecciate con quelle del Sudan perché condividono un confine e le acque del fiume Nilo.

Il Generale Burhan ha trasformato Port Sudan, che si affaccia sul Mar Rosso, nel suo quartier generale e in quello del suo governo riconosciuto dall’ONU.

Tuttavia, la città non è sicura: le RSF vi hanno lanciato un devastante attacco con droni a marzo.

Si è trattato di una rappresaglia dopo che le RSF hanno subito una delle loro più grandi sconfitte, quando hanno perso il controllo di gran parte di Khartoum, incluso il Palazzo Repubblicano, a favore dell’esercito a marzo.

“Khartoum è libera, è fatta”, ha dichiarato il Generale Burhan, tornando trionfalmente in città, anche se non in modo permanente.

Alcuni analisti affermano che il conflitto è in una situazione di stallo strategico e che l’esercito non ha ancora il controllo totale di Khartoum, nonostante abbia schierato armi di recente acquisizione da Egitto, Turchia, Qatar e Iran.

La città è un guscio bruciato: ministeri, banche e imponenti palazzi di uffici sono anneriti e bruciati.

La pista dell’aeroporto internazionale è un cimitero di aerei distrutti, con i banchi passaporti e del check-in ricoperti di cenere.

Anche ospedali e cliniche sono stati distrutti, colpiti da attacchi aerei e fuoco di artiglieria, a volte con i pazienti ancora all’interno.

L’esercito è anche riuscito a riconquistare il controllo quasi totale dello stato cruciale di Gezira. Perderlo a favore delle RSF alla fine del 2023 è stato un duro colpo, costringendo centinaia di migliaia di civili a fuggire dalla sua città principale, Wad Madani, che era diventata un rifugio per coloro che erano fuggiti dal conflitto in altre parti del paese.

El-Fasher è l’ultimo grande centro urbano del Darfur ancora controllato dall’esercito e dai suoi alleati. Le RSF hanno assediato la città, causando centinaia di vittime, sovraccaricando gli ospedali e bloccando le forniture alimentari.