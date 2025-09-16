La sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, civica di centrodestra, associa la memoria di Charlie Kirk a quella di Giacomo Matteotti, stigmatizzando sul proprio profilo Facebook il rifiuto del centrosinistra di osservare in Consiglio comunale un minuto di silenzio per “onorare la memoria” dell’esponente Maga ucciso nello Utah.

Il post su facebook di Valeria Cittadin

“Perdere la vita a soli 31 anni, nel 2025, per le proprie idee, è qualcosa di sconvolgente e inaccettabile — scrive Cittadin —. Purtroppo anche nel nostro Consiglio comunale non c’è stata unanime solennità nel manifestare il ripudio di questo atroce assassinio. Una mancanza di sensibilità e rispetto che lascia amarezza”.

Cittadin, dopo aver osservato che “non esistono morti di Serie A e di Serie B”, sostiene che “fa ancora più male constatare che a minimizzare o tacere siano proprio coloro che si fanno grandi a celebrare Giacomo Matteotti, nostro illustre conterraneo, ucciso per le proprie idee. E anche questa volta, come spesso accade, c’è di mezzo Bella Ciao”.

È la seconda volta che Cittadin cita la canzone dei partigiani. Lo aveva fatto anche in occasione della morte di Amine Gara, tunisino di 22 anni ucciso in centro a Rovigo il 19 luglio scorso per vendetta di un gruppo di pakistani nei confronti di coetanei tunisini e marocchini. In un lungo post su Facebook, invitava chi con sensibilità di sinistra canta Bella Ciao ad intonarla anche contro gli stranieri che delinquono in città, associandoli agli “invasori” nazi-fascisti.