Quelle del vicepremier italiano Matteo Salvini su una possibile guerra con la Russia sono parole “indiscutibili”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: ‘Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo’. Il paragone è esatto, la conclusione è indiscutibile”, scrive Zakharova sul suo canale Telegram.

Salvini lo ha detto durante un’intervista a Quarta Repubblica sulle reti Mediaset. Il leader della Lega ha detto di essere ‘filoitaliano’: “Mi hanno accusato di essere putiniano, trumpiano, orbaniano… Io sono vicepremier con il voto degli italiani e faccio il ministro cercando di mettere in sicurezza strade, autostrade e ponti che servono agli italiani. Non faccio il tifoso tra Putin o Zelensky, sono per la pace e per l’Italia”.