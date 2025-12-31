Schiaffo a Benyamin Netanyahu: l’Alta Corte di Giustizia israeliana ha ordinato lo stop ai lavori della commissione che indaga sui fatti del 7 ottobre e sulle eventuali falle nella sicurezza che hanno portato al massacro. Una commissione fortemente voluta e varata dal premier israeliano e per questo accusata da molti di essere altamente politicizzata e del tutto imparziale: “Il governo non può indagare su se stesso”, la tesi di gran parte dell’opposizione, di attivisti per i diritti civili e anche di alcuni dei familiari delle vittime.

La Corte – riportano i media israeliani – vieta dunque alla commissione di proseguire con l’inchiesta, di procedere agli interrogatori e di pubblicare qualsiasi rapporto che tiri delle conclusioni su quanto accaduto.