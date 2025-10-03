“Non abbiamo trovato nessun aiuto alimentare sulle barche sequestrate”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled a L’Aria che Tira su La7, ribadendo che la Flotilla era una “provocazione”.

L’ambasciatore Peled a L’Aria che Tira

L’ambasciatore rispondeva anche a domande sulle manifestazioni in Italia. “Sono molto attento ad etichettare l’antisemitismo, ma senza dubbio c’è ignoranza, notizie false, incitamento e radicalismo, e anche anarchici fanatici che si uniscono per attaccare l’establishment, per attaccare il governo italiano. Gridano ‘Palestina libera’, ma non sanno neanche che cosa stanno gridando”, ha spiegato.

Dure le critiche ai parlamentari “di sinistra” italiani a bordo. “Hanno ignorato gli appelli del presidente Mattarella e del governo italiano” e della “Chiesa cattolica che li ha esortati ad andare a Cipro. È molto chiaro che questa è una provocazione politica sponsorizzata da Hamas”, ha concluso l’ambasciatore.