“Il cyberspazio rappresenta oggi la prima linea della competizione strategica globale e il teatro di un conflitto quotidiano. Secondo i dati diffusi dal Centro di Eccellenza NATO per la difesa cibernetica, nel 2025 gli attacchi ibridi contro infrastrutture critiche hanno registrato un incremento del 60% rispetto all’anno precedente. Difesa, spazio e cybersicurezza, dunque, costituiscono tre aspetti inseparabili di una stessa sfida strategica“. Lo ha affermato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, nel corso degli Stati Generali dedicati a difesa, spazio e cybersicurezza, ospitati presso il centro Esrin dell’Esa a Frascati. Secondo Cavo Dragone, è necessario “costruire un modello che sia insieme europeo e atlantico, fondato sulla complementarietà tra NATO e Unione Europea e non sulla duplicazione degli sforzi”.

La NATO – ha spiegato – “garantisce visione strategica, capacità operativa e comando integrato”, mentre l’Unione Europea “mette in campo potere normativo, capacità d’investimento e una solida base industriale”.

“Non siamo concorrenti – ha ribadito – ma alleati, senza alternative possibili”. Infine, l’ammiraglio ha lanciato un monito: “Il tempo delle riflessioni è concluso. Occorre decidere con coraggio e determinazione, dando vita a una leadership civile, militare e industriale, forte e lungimirante”.