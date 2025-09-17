Nel corso di una conferenza stampa, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha annunciato “una giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre che prevede da parte delle categorie anche la proclamazione di ore di sciopero“. Landini ha poi affermato: “Quello che sta succedendo a Gaza con un’azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti. Il massacro, la deportazione del popolo palestinese va fermato, la logica della guerra e del riarmo è un pericolo. Come Cgil abbiamo deciso una giornata di mobilitazione. Chiediamo ai governi di sospendere ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro”.

Lo sciopero e la manifestazione del 25 ottobre

Landini ha spiegato: “Poiché i tempi sono strettissimi, lo sciopero di venerdì non riguarderà i servizi pubblici essenziali regolati dalla legge 146 (come i trasporti, la scuola e la sanità per i quali l’astensione va proclamata con un anticipo più ampio). Le categorie dei settori privati decideranno invece il pacchetto di ore di sciopero. Le iniziative saranno a livello territoriale, anche prevedendo assemblee, presidi e manifestazioni”. “È necessario che la politica torni in campo per riaffermare la pace, rafforzare la democrazia, sostenere il lavoro. Qui, invece, la guerra sta diventando il riferimento per la cultura della forza, si finanzia la difesa e si tolgono risorse a salari, sanità, istruzione. Noi diciamo no a questa prospettiva”, ha dichiarato Landini.

Quella del 19 settembre, però, non è l’unica mobilitazione programmata dal sindacato. La CGIL, infatti, tornerà in piazza sabato 25 ottobre a Roma. Una manifestazione nazionale, ha spiegato ancora Landini, a sostegno “dell’agenda sociale” e quindi sui temi e sulle proposte riguardo al lavoro, ai salari, al fisco e alle pensioni. La manifestazione del 25 ottobre, ha dichiarato infine il segretario della CGIL, “ha già il consenso delle associazioni che fanno parte della Via Maestra e la allarghiamo ai comitati costituiti durante i nostri referendum. La manifestazione vuole anticipare la legge finanziaria, non aspettiamo per poi criticarla, ma mettiamo in campo da subito le nostre proposte per dare un’indicazione chiara”.