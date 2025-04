Il j’accuse del presidente Mattarella ha colpito nel segno. L’appello del Colle (“stipendi troppo bassi, così le famiglie stentano”) è stato prontamente raccolto, così pare, su entrambe le sponde. Il governo ha accelerato la sua tempistica per preparare un decreto-legge per la sicurezza sul lavoro. Elly Schlein non si è fatta attendere: ha promesso solennemente che “col Pd al governo salario minimo e sconti in bollette”. Allora tutto bene? Un po’ di cautela è doverosa.

In ogni caso il capo dello Stato, in vista del Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, ha messo al centro delle attenzioni e delle cronache un tema importante, concreto, improrogabile se non impellente, per non dire addirittura urgente. Un tema che ha registrato un clamore superiore alle notizie, seppur corpose, di queste ultime ore come i (presunti) guai in cui è caduto il super-PM Antimafia Michele Prestipino, indagato e degradato per rivelazione di segreto d’ufficio. Senza dimenticare l’asse Roma-Ankara su difesa, gas e digitale (interscambio di 40 miliardi di dollari), l’assalto di Mediobanca su Banca Generali o le turbolenze che precedono il Conclave.

Il decreto sicurezza sul lavoro

L’esecutivo sta mettendo a punto il provvedimento tanto atteso. Se ne parla da giorni a Palazzo Chigi con il Ministero dell’Economia e del Lavoro incaricato di individuare le risorse da destinare alla sicurezza dei lavoratori. Lo ha ammesso la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Corriere della Sera:” Stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza. Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali”. Fonti del Ministero del Lavoro assicurano che si sta lavorando per “arrivare a 1 miliardo di euro”. Dunque, il tema lavoro, baricentro dell’intervento di Mattarella durante la sua visita a Latina ad una azienda farmaceutica, ha avuto i suoi frutti.

La promessa di Elly

La segretaria Dem si è impegnata ufficialmente per il salario minimo e gli sconti in bollette. In una intervista a Repubblica la segretaria ha spiegato che “Secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. L’Italia è l’unico Paese OCSE in cui, negli ultimi 3 decenni, il salario medio anziché crescere è diminuito: del 3%, mentre in Germania e Francia è cresciuto oltre il 30%. E sa quale è stata la risposta del Governo? Un assordante silenzio”. Elly Schlein parla al Governo perché il Nazareno intenda. Tira aria di congresso anticipato e ormai la divaricazione tra la Segretaria e la minoranza riformista è diventata troppo ampia. Dopo le prossime elezioni regionali se ne saprà di più.