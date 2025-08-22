Le condizioni di pace di Putin sono state rivelate alla Reuters da fonti a Mosca: cessione totale del Donbass, niente NATO e nemmeno truppe occidentali di mantenimento della pace in Ucraina.

In cambio la Russia potrebbe congelare le linee del fronte a Zaporižžja e Kherson.

Se Kiev rifiuta l’accordo, la guerra continuerà. Putin fa la faccia feroce ma la Russia ha il fiato corto.

La notizia della Reuters si basa su “tre fonti vicine al pensiero del Cremlino”.

Il presidente russo, ricorda Reuters, ha incontrato Donald Trump in Alaska il giorno di Ferragosto a porte chiuse a discutere di come potrebbe essere un compromesso sull’Ucraina.

Parlando in seguito accanto a Trump, Putin ha affermato che l’incontro avrebbe auspicabilmente aperto la strada alla pace in Ucraina, ma nessuno dei due leader ha fornito dettagli su ciò di cui hanno discusso.

Putin detta le sue regole a Zelensky

Reuters afferma che il suo è più dettagliato resoconto russo finora pubblicato sull’offerta di Putin al vertice, in cui sono “delineati i contorni di ciò che il Cremlino vorrebbe vedere in un possibile accordo di pace per porre fine a una guerra che ha ucciso e ferito centinaia di migliaia di persone”.

In sostanza, secondo le fonti russe, Putin ha accettato un compromesso sulle richieste territoriali presentate nel giugno 2024, che richiedevano a Kiev di cedere la totalità delle quattro province che Mosca rivendica come parte della Russia: Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale – che compongono il Donbass – più Kherson e Zaporizhzhia nel sud. Cosa che il presidente ucraino aveva respinto,?ritenendoli equivalenti a una resa.

Nella sua nuova proposta, il presidente russo ha ribadito la richiesta che l’Ucraina si ritiri completamente dalle zone del Donbass che ancora controlla, secondo le tre fonti. In cambio, però, Mosca fermerebbe le attuali linee del fronte a Zaporizhzhia e Kherson. Secondo le stime statunitensi, la Russia controlla circa l’88% del Donbass e il 73% di Zaporizhia e Kherson.

Uno scambio di territori

Mosca è anche disposta a cedere le piccole porzioni delle regioni ucraine di Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk sotto il suo controllo nell’ambito di un possibile accordo, secondo le fonti.

Putin si attiene inoltre alle sue precedenti richieste di rinuncia dell’Ucraina alle ambizioni NATO e di un impegno giuridicamente vincolante a non espandersi ulteriormente verso est, nonché di limiti all’esercito ucraino e di un accordo che impedisca il dispiegamento di truppe occidentali sul territorio ucraino nell’ambito di una forza di peacekeeping.

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha ripetutamente respinto l’idea di un ritiro dal territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale nell’ambito di un accordo, affermando che la regione industriale del Donbass funge da fortezza che ostacola l’avanzata russa in profondità in Ucraina.

L’adesione alla NATO, nel frattempo, è un obiettivo strategico sancito dalla costituzione del Paese e che Kiev considera la sua garanzia di sicurezza più affidabile. Zelenskij ha affermato che non spetta alla Russia decidere sull’adesione all’alleanza.

Le tre fonti vicine al Cremlino hanno affermato che il vertice nella città di Anchorage, in Alaska, ha aperto le porte alla migliore possibilità di pace dall’inizio della guerra, perché si sono svolte discussioni specifiche sulle condizioni della Russia e Putin si è mostrato disposto a cedere terreno.

“Putin è pronto per la pace, per un compromesso. Questo è il messaggio che è stato trasmesso a Trump”, ha affermato una delle fonti.

Le fonti hanno avvertito che non era chiaro a Mosca se l’Ucraina sarebbe stata disposta a cedere ciò che restava del Donbass e che, in caso contrario, la guerra sarebbe continuata. Non era inoltre chiaro se gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto o meno il territorio ucraino controllato dalla Russia, hanno aggiunto. Una quarta fonte ha affermato che, sebbene le questioni economiche fossero secondarie per Putin, egli comprendeva la vulnerabilità economica della Russia e la portata dello sforzo necessario per penetrare più a fondo in Ucraina.