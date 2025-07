Le nuove gaffe di Francesco Lollobrigida. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, in 48 ore ne ha dette due delle sue. La prima l’ha detta parlando al Forum in Masseria, la tre giorni di dibattiti organizzata da Bruno Vespa in Puglia, e riguarda un modo per aggirare i dazi Usa. Per Lollobrigida si potrebbe “produrre la bresaola con la carne proveniente dagli Stati Uniti”. Più che una strategia si tratterebbe di una suggestione, dato che a sconsigliare di seguire questa strada è lo stesso ministro.

Lollobrigida stava commentando la proposta Usa di imporre dazi al 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Una tassa che, se approvata, andrebbe a incidere pesantemente sulle esportazioni, essendo l’Italia tra i primi esportatori di prodotti alimentari negli Usa.

Lollobrigida ha premesso di non condividere la posizione di Trump ed ha spiegato: “A noi serve vendere di più negli Stati Uniti. Vogliamo crescere negli Usa, vogliamo anche avere agevolazioni per rapporti di carattere esclusivo che vanno, da una parte, a metterci in garanzia di aprire nuovi mercati – per esempio tutto il centro degli Stati Uniti – ma anche, dall’altra, a loro di importare di più in Italia, il che non significa importare carne ormonata, perché sulla salute non si transige, ma si possono fare delle operazioni”.

Il ministro ha premesso che duplicare prodotti italiani è “impossibile” ed ha aggiunto che ci sono margini di manovra tramite “anche accordi bilaterali che possono aiutarci a superare, ad esempio sulle carni, alcune cose che non possiamo accettare”. Il responsabile dell’Agricoltura ha spiegato ancora: “Noi non possiamo accettare carne ormonata dagli Stati Uniti, ma ci sono delle importazioni vincolate. Significa che, se importi carne per fare prosciutti che vanno negli Stati Uniti, alcuni accordi vincolati permettono di operare in questo senso. O, ancora di più, nel caso della bresaola: importiamo il 90% di carne per produrla. La bresaola degli Stati Uniti potrebbe essere anche fatta con carne statunitense, quindi con le regole che riguardano il loro modello alimentare. Io lo sconsiglio”, ha precisato.

Il vino della longevità

Il ministro è tornato a far discutere dopo poche ore con una dichiarazione rilasciata durante una conferenza stampa per la presentazione del docufilm Divinazione Expo 2024. Parlando del calo dei consumi di vino in Italia, ha attribuito la responsabilità alla “criminalizzazione” del prodotto da parte di alcuni settori dell’opinione pubblica (non citando affatto invece il nuovo Codice della Strada che avrebbe scoraggiato i consumi, come provato da diversi studi nelle scorse settimane ndr).

“Se tutte le mattine ti alzi e leggi qualche indemoniato che ti dice che il vino ti uccide, tu pure se ti piace non lo bevi più”, ha affermato il ministro. Poi ha aggiunto: “Una nazione che ha da 4.000 anni il vino nella sua alimentazione è la più longeva d’Europa, mentre quelli che non ce l’hanno vivono di meno”. Secondo Lollobrigida, pur non potendo affermare con certezza un nesso causale tra consumo di vino e longevità, il collegamento sarebbe “banalmente logico”.

Quanto detto ha suscitato critiche dato che l’accostamento tra consumo di vino e aspettativa di vita non è sostenuto da dati scientifici chiari. La comunità medica ricorda da anni che l’abuso di alcol rappresenta sempre un rischio significativo per la salute anche quando, stando ad alcuni studi, il consumo è moderato.