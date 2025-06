9.06 Netanyahu: “Avanti finché non riporteremo tutti a casa”

“In un’operazione speciale condotta dallo Shin bet e dall’esercito nella Striscia di Gaza, i corpi di due dei nostri ostaggi detenuti dall’organizzazione terroristica assassina Hamas sono stati restituiti a Israele: Judih Weinstein-Haggai e Gad Haggai del kibbutz Nir Oz, che la loro memoria sia benedetta”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un comunicato. “Vorrei ringraziare e onorare i combattenti e i comandanti per la loro esecuzione determinata e riuscita. Non ci fermeremo né resteremo in silenzio finché non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i caduti”, ha sottolineato citato da Ynet.

9.02 Berlino: “Fino a 60mila soldati in più per obiettivi Nato”

La Germania avrà bisogno di circa “50-60mila soldati” attivi in più per soddisfare i nuovi obiettivi di capacità della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, prima della ministeriale della Difesa dell’Alleanza, in cui saranno definiti i target di capacità operativa. Per raggiungere quegli obiettivi l’esercito tedesco “costruirà nuove grandi unità”, ha spiegato.

8.50 L’Idf recupera i corpi di due ostaggi a Gaza

L’esercito israeliano ha recuperato nella notte i corpi degli ostaggi israeliani Gadi Haggai e Judih Weinstein. Lo ha annunciato la loro città natale, il kibbutz Nir Oz. Entrambi hanno cittadinanza Usa, scrive il Times of Israel secondo cui la coppia è stata assassinata durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la loro morte è stata confermata dall’esercito a dicembre.

7.59 Si butta dal quinto piano per fuggire a incendio e muore

Una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano per fuggire all’incendio divampato la scorsa notte nel suo palazzo, in viale Abruzzi 64, a Milano, ed è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. Ne danno notizia i vigili del fuoco, spiegando che il rogo aveva preso il via da un appartamento al quarto piano. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde, mentre gli occupanti dello stabile, all’inizio evacuati a scopo precauzionale, sono tutti rientrati, tranne quelli dell’appartamento interessato dalle fiamme e quelli adiacenti.

7.48 Protezione civile Gaza, almeno 10 morti nei raid israeliani

La Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha riferito che almeno 10 persone sono morte negli attacchi israeliani in diverse località del territorio palestinese. Il portavoce dell’organizzazione di soccorso, Mahmoud Bassal, ha parlato di “10 martiri finora, a causa degli attacchi israeliani dall’alba”. Una casa in un quartiere sudorientale di Gaza City, un’area che ospita sfollati a Khan Younis, nel sud del territorio, e una casa a Deir el-Balah, nel centro, sono state prese di mira dagli attacchi, ha detto all’Afp.

5.13 Droni russi nel nord dell’Ucraina, 5 morti

Almeno cinque persone, tra cui due donne e un bambino di un anno, sono state uccise nella notte durante un attacco russo con droni contro la città di Pryluky, nella regione di Cernihiv, nel nord dell’Ucraina: lo hanno reso noto il capo del pronto soccorso regionale, Vyacheslav Chaus, e il Servizio statale di emergenza, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo i dati preliminari forniti da Chaus, i russi hanno lanciato almeno 6 droni kamikaze sulla città.

2.33 Kim Jong-un: “Sostegno incondizionato a guerra russa in Ucraina”

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di “sostenere incondizionatamente” la Russia in tutti i settori, compresa la guerra in Ucraina, secondo quanto riportato oggi dai media statali di Pyongyang. Kim ha dichiarato al massimo funzionario della sicurezza russa, Sergei Shoigu, che Pyongyang “sosterrà incondizionatamente la posizione della Russia e la sua politica estera in tutte le questioni politiche internazionali cruciali, inclusa la questione ucraina”, ha riporta la Korean Central News Agency.

2.18 Trump vieta i visti per gli studenti stranieri ad Harvard

Donald Trump ha annunciato di aver vietato i visti per gli studenti stranieri ad Harvard.

2.16 Trump ordina indagine su insabbiamento salute di Biden

Donald Trump ha ordinato al dipartimento di Giustizia di aprire un’indagine sul presunto insabbiamento dello stato di salute di Joe Biden. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

2.00 Usa, rischio di significativi raid aerei russi in Ucraina

L’ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell’esercito russo nel Paese. “Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con droni contro l’Ucraina e, al momento, sussiste un rischio continuo di attacchi aerei significativi – si legge nel comunicato -. L’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev esorta i cittadini statunitensi a prestare la dovuta cautela. Come sempre, raccomandiamo di essere pronti a trovare rifugio immediatamente in caso di allerta aerea”.

1.52 Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi

Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da dodici Paesi: Afghanistan, Myanmare, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.