Dopo l’annuncio, da parte della Francia, di riconoscere lo stato di Palestina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la posizione del Governo Meloni: “L’Italia è per la soluzione due popoli e due Stati ma il riconoscimento del nuovo stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele. A noi interessa la pace, non la vittoria di uno sull’altro e siamo il Paese al mondo che ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza”. Tajani lo ha detto aprendo il Consiglio Nazionale di Forza Italia ed ha aggiunto: “Non possiamo più per accettare carneficine e carestia. È giunto il momento di arrivare ad un immediato cessate il fuoco. Noi siamo amici di Israele ma lo abbiamo detto a Israele”.

In realtà, come scrive l’agenzia Dire, la Palestina riconosce lo Stato di Israele già dal 1993. A farlo fu l’Olp durante gli Accordi di Oslo di quell’anno.

Le opposizioni chiedono che l’Italia segua la Francia e attaccano Tajani

Le opposizioni hanno nel frattempo lanciato un appello chiedendo che l’Italia segua la Francia. “Dobbiamo ottenere che anche il nostro Paese riconosca pienamente lo stato di Palestina. Un passo necessario per ricostruire il percorso di pace in Medio Oriente” ha detto la segretaria del Partito Democratico. Elly Schlein ha attaccato Tajani definendo le sue dichiarazioni incomprensibili: “Oggi uno Stato esiste mentre l’altro è illegalmente occupato. Il riconoscimento della Palestina è il passo necessario per la pace”.

La richiesta di riconoscere la Palestina come Stato è arrivata anche da Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli e da +Europa. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha invece accusato il silenzio della premier e del suo vice Matteo Salvini.

Queste le parole di Giuseppe Conte scritte sui social: “Dopo la Spagna anche la Francia annuncia il riconoscimento della Palestina di fronte al genocidio e ai piani di deportazione di massa a danno dei palestinesi. Il criminale Netanyahu, che sta sterminando e affamando un intero popolo, incredibilmente tuona: ‘Questo è un premio al terrorismo’. E l’Italia? Mentre Salvini prende premi per l’amicizia con Israele, Meloni si rifiuta di sospendere il memorandum d’intesa militare con il governo criminale di Israele e oggi sulla stampa leggiamo inquietanti notizie di nuovi contatti tra vertici militari di Roma e Tel Aviv, di possibili nuovi piani di cooperazione militare su cui il governo dovrà fornire chiarimenti. Che vergogna nazionale”.

Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, ha apprezzato la mossa della Francia considerando “una brutta notizia che il governo italiano non faccia lo stesso. Da maggio a oggi, mille persone sono state uccise dall’esercito israeliano perché chiedevano cibo e acqua. Il governo Meloni non vuole nemmeno revocare l’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele. Questa è complicità”.

Per Riccardo Magi, il segretario di +Europa, “davanti al progetto di sterminio della popolazione di Gaza ormai apertamente dichiarato dai ministri del governo israeliano, Giorgia Meloni dovrebbe seguire Macron e annunciare che l’Italia intende riconoscere lo stato di Palestina e altri paesi europei dovrebbero seguire. Sarebbe un messaggio politico fortissimo per esercitare pressione su Netanyahu affinché finisca il brutale assedio di Gaza e consenta l’accesso degli aiuti alla popolazione palestinese. In questo non ci sarebbe alcuna legittimazione di Hamas: il riconoscimento dello stato di Palestina non equivale a premiare il terrore come dice Netanyahu, cosa che invece sta facendo lui con la sua guerra, alimentando il rancore e la violenza che inevitabilmente esploderanno nei prossimi anni”.