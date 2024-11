Le voci dal palazzo, Bonelli: “Ringraziamo Mattarella per aver difeso la Costituzione”

La nuova sparata di Elon Musk sui giudici italiani (“Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”) e la risposta, in prima persona, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (L’Italia sa badare a se stessa”) sono al centro, come ovvio, del dibattito politico italiano.

Ecco le voci dal palazzo della politica

“Ringraziamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver difeso la nostra sovranità e la nostra Costituzione. Mi rammarica il silenzio della premier Meloni e il sostegno di Salvini alle dichiarazioni di Elon Musk, che non è un cittadino qualunque, ma il braccio destro di Donald Trump e stratega della sua campagna elettorale. I sovranisti italiani difendono l’Italia a corrente alternata pur di attaccare i giudici”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra)

“Un magnate americano tanto influente nella nuova amministrazione di quel Paese che parla di affari interni allo stato sovrano italiano, questo è il dato che balza agli occhi. Si intromette nelle questioni dell’Italia dando giudizi immotivati, ingenerosi nella migliore delle ipotesi senza che nessuno pensi al governo di rispondere dicendo che questi sono affari dell’Italia su cui non ha titolo ad intervenire”. (Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia)

“Ancora una volta è Mattarella con un intervento perfetto e tempestivo a salvare la dignità della Nazione. Grazie Presidente”. (Carlo Calenda, Azione)

“Nel silenzio imbarazzato (e imbarazzante) dei cosiddetti sovranisti di casa nostra (pronti a esaltarsi nel difendere i confini nei confronti dei poveri cristi mentre restano proni e silenti di fronte alle ingerenze evidenti dei nuovi sultani digitali), tocca ancora una volta al presidente Mattarella difendere la dignità, l’immagine e la sovranità della Repubblica Italiana. Grazie Presidente!”. (Enrico Borghi, Italia Viva)

“Un uomo di Stato come il presidente Mattarella difende il suo Paese sempre, Salvini e Meloni solo quando gli fa comodo. Vergognosi gli applausi di uno e il silenzio dell’altra di fronte agli attacchi di Musk a un potere del nostro Stato”. (Franco Mirabelli, Partito Democratico)