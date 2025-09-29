Nel palazzaccio della politica si continua a litigare sulla Flotilla. “Il governo smetta di gettare fango su cittadini italiani che hanno il coraggio di fare quello che Meloni non ha voluto fare e garantisca loro la necessaria protezione” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Dall’altra parte della barricata il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Speriamo che le cose vadano nel verso giusto, c’è sempre tempo per ripensarci”.

“Se la Flotilla sceglie di non mollare ora – attacca la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino – il nostro compito non è delegittimarla, ma stare al suo fianco. Io sto con la Flotilla”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Speriamo che le cose vadano nel verso giusto, c’è sempre tempo per ripensarci”. (Antonio Tajani)

“Gli attivisti a bordo della Flotilla hanno rigettato le proposte di buon senso del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni e affermano di non essere in missione umanitaria, come noi purtroppo sospettavamo. A questo punto che cosa stanno facendo ancora a bordo i parlamentari italiani? Io credo sarebbe il caso che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni li richiamassero indietro per porre fine a quella che si è palesata come una pura operazione politica con preoccupanti risvolti militari”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia)

“La missione è stata portata avanti, ha avuto la sua visibilità, ha fatto quello che doveva, no? Attirare l’attenzione. Ora si consegnino gli aiuti e ci si fermi”. (Lucia Ciriani, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu e non certo questi attivisti che vanno protetti da parte dei governi, anche mandando una missione di scorta europea, e chiediamo al governo italiano di farsene promotore e di agire per l’apertura di un canale umanitario permanente per portare gli aiuti indispensabili alla popolazione palestinese”. (Elly Schlein)

“Mi sembra che il messaggio che volevano mandare sia stato mandato, un altro paio di maniche se uno cerca l’incidente diplomatico, se uno cerca lo scontro, se uno cerca la guerra, mi auguro che non sia così, facciamo di tutto per tutelare ogni vita umana”. (Matteo Salvini)

“⁠Capisco il problema Flottilla, su cui condivido dalla a alla zeta le parole del presidente Mattarella. Ma nonostante che i media italiani parlino solo di quello, oggi potrebbe essere il giorno della verità perché il Piano di Trump per la tregua è oggetto di discussione alla Casa Bianca con Netanyahu. Siamo vicini a una svolta anche grazie al lavoro di Tony Blair e di altri leader di tutto il mondo, gente che fa politica e non si limita a stare sui social”. (Matteo Renzi)

“Si possono ottenere risultati migliori e maggiori per il popolo palestinese in altri modi, mezzi e sistemi, come ho ribadito loro, ringraziando per il confronto sincero e corretto”. (Guido Crosetto)

“Non accogliere l’appello di Mattarella da parte della Flotilla e l’uso della violenza da parte di delinquenti estremisti nelle manifestazioni Propal rischia di indebolire il sostegno alla causa della pace a Gaza”. (Carlo Calenda)

“Al governo Meloni, invece di criminalizzare chi porta aiuti umanitari, dovrebbe condannare e sanzionare Israele, come ha fatto con la Russia, e chiedere l’apertura di corridoi permanenti per Gaza. Noi siamo dall’altra parte, quella del diritto internazionale e della vita”. (Angelo Bonelli)