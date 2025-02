Come ovvio, nel palazzaccio della politica è il giorno delle polemiche dopo l’informativa di ieri alla Camera sul caso Almasri. Nel mirino c’è sempre lei: la premier Giorgia Meloni. “La presidente è senza onore” tuona il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. ” Il libro di questo Governo non è Il Signore degli Anelli ma le Avventure di Pinocchio” ironizza Matteo Renzi.

Dall’altra parte della barricata, Michaela Biancofiore: “Tralasciando il disgusto per l’eloquio non più forbito dell’avvocato del popolo, capiamo la sua trance agonistica che però non giustifica il livore e l’invidia. Ricordiamo tutti quando il suo nome veniva storpiato sui social dal presidente Usa, quello stesso Trump che definisce ‘fantastica’ Giorgia Meloni”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La presidente Meloni è senza onore, non si è presentata in Parlamento, scappa dopo aver liberato con tutti gli onori di un volo di Stato uno stupratore di bambini”. (Giuseppe Conte)

“Giorgia Meloni non è una lady di ferro ma è l’Omino di Burro, La Russa è Mangiafoco, Piantedosi e Nordio sono il gatto e la volpe. Il libro di questo Governo non è Il Signore degli Anelli ma le Avventure di Pinocchio”. (Matteo Renzi)

“In Aula Nordio ha sbugiardato Giorgia Meloni. La premier ha detto che il ministro della Giustizia non sapeva nulla, e invece il ministro ha detto tutto il contrario. Qui il pasticcio non l’ha combinato la Cpi, l’ha combinato il governo Meloni mentendo a ripetizione davanti al Paese e al Parlamento”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Il Corriere della Sera)

“Almasri era ricercato per crimini di guerra, torture, uccisioni, fatti gravissimi rispetto ai quali crediamo non si possa rispondere con la denegata esecuzione. La nostra Costituzione obbliga all’osservanza dei trattati internazionali. Quanto avvenuto è gravissimo ed è una vergogna per l’Italia”. (Federico Cafiero de Raho, Movimento 5 Stelle, La Repubblica)

“Una pagina ingloriosa di una maggioranza imbarazzata e imbarazzante, che riesce a mettere alla berlina ogni organismo intermedio per cercare di cavarsela dagli impicci. Dopo la magistratura italiana, dopo l’Oms oggi è il turno della Corte Penale Internazionale. E’ sempre colpa degli altri c’è sempre un complotto dietro le quinte. E c’è sempre una berlina alla quale esporre i propri nemici. Uno spettacolo piuttosto penoso”. (Enrico Borghi, Italia Viva)

“Quella sedia vuota al centro dei banchi del governo è un’offesa non solo per il Parlamento ma per la giustizia internazionale. Se Giorgia Meloni è Frodo l’anello del potere le ha dato alla testa e ha liberato Sauron Almasri”. (Riccardo Magi, +Europa)

“È evidente che la liberazione di Almasri è stata decisa da Giorgia Meloni”. (Graziano Delrio, Partito Democratico, La Stampa)

“Sinistra faziosa, non è interessata alle parole di Nordio”. (Maurizio Lupi, Noi Moderati, Il Corriere della Sera)

“Giorgia Meloni continua a fuggire dal parlamento preferendo parlare continuamente sui social, quasi fosse una influencer e non la Presidente del Consiglio”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)