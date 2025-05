Nel palazzaccio della politica si parla soprattutto di quel che sta avvenendo a Gaza. “L’Europa balbetta – tuona il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – e il governo Meloni addirittura stringe le mani insanguinate del governo di Netanyahu”. “Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale” dice la segretaria dem Elly Schlein. Su Alternative für Deutschland l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini avverte: “Non si difende la democrazia distruggendola”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Gaza? L’Europa balbetta e il governo Meloni addirittura stringe le mani insanguinate del governo di Netanyahu”. (Giuseppe Conte)

“Giorgia Meloni non è il passato, purtroppo. Giorgia Meloni è il presente dell’Italia. E secondo me non è capace di guidare il Paese”. (Matteo Renzi)

“Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale”. (Elly Schlein)

“Il nostro obiettivo è due popoli e due Stati. Siamo a favore del progetto egiziano per la ricostruzione di Gaza”. (Antonio Tajani)

La narrazione economica di Giorgia Meloni è ormai un cult del genere fantasy”. (Emma Pavanelli, Movimento 5 Stelle)

“Le parole di Netanyahu sono l’ennesima conferma: vogliono realizzare una vera e propria deportazione del popolo palestinese”. (Angelo Bonelli)

“Il piano di occupazione permanente e di deportazione dei civili da Gaza rappresenta l’ennesimo punto di non ritorno, che mette a rischio la tenuta dell’intera regione e la sopravvivenza dell’idea fondativa di Israele”. (Pina Picierno, Partito Democratico)

“L’annuncio del governo israeliano di volere occupare la Striscia di Gaza e deportare il popolo palestinese, o quello che ne rimane, è gravissimo”. (Sergio Costa, Movimento 5 Stelle)

“Giorgia Meloni ha il dovere politico, etico e morale di convocare immediatamente l’ambasciatore Israeliano per esprimere tutto lo sdegno del nostro Paese per il piano di occupazione di Gaza e per il proseguo del genocidio”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle)

“Non si difende la democrazia distruggendola”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia)

“Non credo che la democrazia sconti con queste decisioni una propria debolezza; piuttosto sconta un deficit delle classi dirigenti”. (Luciano Violante, Il Corriere della Sera)