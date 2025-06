Nel palazzaccio della politica si parla di riarmo, del Pride a Budapest, dei nuovi numeri dell’Istat e della proposta per la settimana corta per i parlamentari. “Le firme di Meloni, dal patto di stabilità al piano di riarmo, all’aumento al 5% in sede Nato, sono un irresponsabile tradimento dell’interesse nazionale” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Dati ufficiali di oggi, 30 giugno 2025. Grazie al Governo Meloni – spiega il senatore di Italia Viva Matteo Renzi – la pressione fiscale del primo trimestre 2025 è aumentata rispetto al primo trimestre 2024: +0.5%. Grazie al Governo Meloni l’inflazione è aumentata: +1.7% soprattutto per l’aumento del prezzo dei beni alimentari (+3.5%). Grazie al Governo Meloni il carrello della spesa sale al 3.1% contro il 2.7% di maggio. Grazie di cuore al Governo Meloni, insomma: le famiglie italiane stanno sempre peggio”.

Capitolo settimana corta. Per i parlamentari. “Sì, mi convince, mi persuade – dice il deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi -. Stare un giorno in più sul territorio non è meno importante che stare in Parlamento”. Dall’altra parte della barricata, il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi: “Vedo che il governo, contrario alla nostra proposta di introdurla per i lavoratori a parità di salario, pensa di istituirla invece per i sottosegretari”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Le firme di Meloni, dal patto di stabilità al piano di riarmo, all’aumento al 5% in sede Nato, sono un irresponsabile tradimento dell’interesse nazionale. Senza neppure un voto democratico. O se lei preferisce: bieco populismo”. (Giuseppe Conte, La Stampa)

“Meloni e i leader del G7 si piegano a Trump e salvano i super ricchi, mentre nel mondo ogni giorno 20 mila persone muoiono di fame, la povertà cresce e l’assistenza sanitaria non è garantita”. (Angelo Bonelli)

“Quello di Meloni sul Pride è un grave silenzio. La premier ha perso un’altra occasione per difendere la democrazia e la libertà”. (Elly Schlein, La Repubblica)

“Penso sia stato un errore tattico da parte di Orban dare fiato alla campagna della sinistra”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, Quotidiano Nazionale)

“Dati ufficiali di oggi, 30 giugno 2025. Grazie al Governo Meloni la pressione fiscale del primo trimestre 2025 è aumentata rispetto al primo trimestre 2024: +0.5%. Grazie al Governo Meloni l’inflazione è aumentata: +1.7% soprattutto per l’aumento del prezzo dei beni alimentari (+3.5%). Grazie al Governo Meloni il carrello della spesa sale al 3.1% contro il 2.7% di maggio. Grazie di cuore al Governo Meloni, insomma: le famiglie italiane stanno sempre peggio”. (Matteo Renzi)

Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l’elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriverà un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito da Giorgia Meloni a Elly Schlein, perfino a Salvini”e li sentirò nelle prossime settimane”. (Carlo Calenda)

“La sinistra non si occupa più dei problemi della gente”. (Romano Prodi)

“Neanche Berlusconi metteva in discussione l’esistenza delle organizzazioni sindacali in questo modo. Non voglio governare, vogliono comandare”. (Maurizio Landini)

“La settimana corta per i parlamentari? Era un’ipotesi, fatta a margine della conferenza dei capigruppo, per capire se collocare le interpellanze urgenti, non sempre ma ogni tanto, il giovedì sera, così da dare più importanza alle istanze dei parlamentari e favorire la partecipazione di ministri e deputati. Ma senza modificare il calendario della Camera. Non era certo un modo per lavorare meno. Al contrario”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Sì, mi convince, mi persuade. Stare un giorno in più sul territorio non è meno importante che stare in Parlamento”. (Gianfranco Rotondi, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Vedo che il governo, contrario alla nostra proposta di introdurla per i lavoratori a parità di salario, pensa di istituirla invece per i sottosegretari”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, La Repubblica)

“A unire i punti emerge con chiarezza il piano del governo per i prossimi mesi: rendere l’estate un caos per gli italiani. Treni che continuano a viaggiare con ritardi di 4 ore, ogni giorno si registra un nuovo caso di disservizio, l’ultimo ieri sera, nel silenzio più assordante del ministro Salvini”. (Anna Ascani, Partito Democratico)