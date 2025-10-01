Nel palazzaccio della politica italiana si continua a litigare sulla Flotilla. “Risparmiateci – tuona la premier Giorgia Meloni – le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino”. “Spero – attacca il vice premier, Matteo Salvini – che nessuno usi Gaza e la Palestina per fare caos in Italia, cosa che ahimè è successo nelle ultime settimane”.

Dall’altra parte della barricata, il segretario della CGIL Maurizio Landini: “Se, e io mi auguro di no, dovesse esserci un blocco della Flotilla, un sequestro delle navi, arresti, noi siamo pronti a proclamare anche lo sciopero generale perché siamo di fronte alla messa in discussione di valori costituzionali nel nostro paese e saremmo di fronte a un vero atto di pirateria e di guerra”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare ‘un pericolo’ civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi – consapevolmente o meno – strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino”. (Giorgia Meloni)

Trovo sconcertante che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tutto quello che dovrebbe fare su lavoro, salari, sanità e questioni che interessano i cittadini, da due settimane abbia preso di mira 40 barchette in mezzo al mare che cercano di portare aiuti umanitari. È un segnale di enorme debolezza politica”. (Arturo Scotto, Partito Democratico, RTL 102.5.)

“Ieri sera diverse navi della marina israeliana si sono avvicinate alla flotta hanno circondato due delle nostre imbarcazioni principali, che hanno perso le comunicazioni per alcuni minuti. Pensavamo fosse in corso un’intercettazione, ma poi le navi israeliane sono andate via. Noi stiamo continuando la navigazione verso Gaza”. (Benedetta Scuderi, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Ben venga un elemento di passione civile, non intendo denigrare i partecipanti. Anzi, li invito ad andare anche in Ucraina, in Nigeria o in Sudan. Ma io sono un parlamentare, non un attivista di una Ong. Noi politici siamo pagati per trovare soluzioni, non per esprimere indignazione. Per aiutare i bambini di Gaza serve il piano Trump-Blair, non le regate”. (Matteo Renzi, La Stampa)

“Spero che questi signori che sono a bordo delle barche a vela in giro per il Mediterraneo si fermino prima di correre dei rischi, perché quando entri in acque dove è in corso una guerra, il governo può proteggerti in ogni maniera, però ti metti a rischio. E quindi spero che nessuno usi Gaza e la Palestina per fare caos in Italia, cosa che ahimè è successo nelle ultime settimane”. (Matteo Salvini)

“Ho sentito da Lamezia Giorgia Meloni dire che se vogliamo la pace bisogna unirsi tutti in Parlamento, ma non si capisce su cosa, visto che continuano a rifiutarsi di riconoscere lo Stato palestinese”. (Nicola Fratoianni)

“Se, e io mi auguro di no, dovesse esserci un blocco della Flotilla, un sequestro delle navi, arresti, noi siamo pronti a proclamare anche lo sciopero generale perché siamo di fronte alla messa in discussione di valori costituzionali nel nostro paese e saremmo di fronte a un vero atto di pirateria e di guerra”. (Maurizio Landini)

“Hanno fatto una scelta ben precisa, hanno idee ben chiare. Il diritto internazionale è dalla loro parte, perché il blocco israeliano è assolutamente illegittimo, voler impedire l’accesso ad acque palestinesi, non israeliane, è illegittimo, lo abbiamo detto più volte. Ovviamente quello che suggerisco anch’io è non mettere a rischio l’incolumità nel caso in cui si trovassero, come immaginiamo tutti, un blocco davanti navale. Ma credo che da questo punto di vista hanno le idee ben chiare”. (Giuseppe Conte)

“Mi chiedo: arriverà prima la Flotilla in zone pericolose o arriverà prima la pace promessa ieri dal presidente de Usa e Netanyahu. Io tifo perché la pace, seppur tardiva, arrivi subito. Mi piacerebbe sapere come tifano quelli che sono sulla Flotilla”. (Ignazio La Russa)

“Meloni e i suoi arrivano addirittura ad accusarli di voler sabotare la pace, quando dall’altra parte c’è chi commette un genocidio. Noi, invece, stiamo con la Flotilla e con Marco Croatti che ci rappresenta in questa missione. Arrivano le ore più delicate: non lasciamoli soli”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle)