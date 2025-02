Nel palazzaccio della politica si discute dell’inchiesta della DDA di Salerno che ha portato a diversi arresti per favoreggiamento di immigrazione clandestina (tra cui anche il tesoriere campano del Partito Democratico), di Donald Trump e della scarcerazione di Almasri.

“L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità” tuona la premier Giorgia Meloni parlando dell’inchiesta di Salerno. Sulla stessa linea, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Siamo sconcertati da queste notizie che coinvolgono i ‘buoni e generosi’ del Pd. Se le accuse fossero confermate sarebbe gravissimo”.

Alla Meloni risponde il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Non posso crederci: Meloni, davvero hai fatto un post per denunciare che l”immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità’? Cioè tu scappi dal Parlamento per non spiegare agli italiani perché hai rimpatriato con volo di Stato un boia, con accuse di stupri di bambini, al centro dei traffici di migranti e oggi te ne esci con un post così? Ma davvero ti sei convinta che noi italiani siamo tutti idioti ad eccezione di te, tua sorella e dei tuoi stretti sodali?”

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’inchiesta della DDA di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli. L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità”. (Giorgia Meloni)

“Non posso crederci: Meloni, davvero hai fatto un post per denunciare che l”immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità’? Cioè tu scappi dal Parlamento per non spiegare agli italiani perché hai rimpatriato con volo di Stato un boia, con accuse di stupri di bambini, al centro dei traffici di migranti e oggi te ne esci con un post così? Ma davvero ti sei convinta che noi italiani siamo tutti idioti ad eccezione di te, tua sorella e dei tuoi stretti sodali? Per farti tornare alla realtà ti allego due immagini: in una il criminale Almasri che scende dal volo di Stato, nell’altra una notizia di qualche mese fa dai comuni d’Italia”. (Giuseppe Conte)

“Siamo sconcertati da queste notizie che coinvolgono i ‘buoni e generosi’ del Pd. Se le accuse fossero confermate sarebbe gravissimo”. (Matteo Salvini)

“Predicano bene e razzolano male. Lo scandalo che ha travolto il Pd in Campania, con la sospensione del tesoriere del partito, grazie alla denuncia fatta da Giorgia Meloni alla procura antimafia ha scoperchiato il vaso di Pandora. Secondo quanto emerso, ci sarebbe una immensa truffa su falsi permessi di soggiorno, con ben 36 indagati. La domanda nasce spontanea: quelli coinvolti sono dirigenti del Pd, quello stesso partito che aveva definito l’esposto del premier Meloni inutile propaganda?” (Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia)

“Ancora una volta il presidente del Consiglio Meloni aveva ragione a denunciare l’enormità delle richieste che arrivavano dalla Campania durante il click day e che destavano più di un sospetto”. (Giovanna Petrenga, Fratelli d’Italia)

“La letterina mostrata da Giorgia io credo di averla ricevuta sette-otto volte durante il Covid”. (Roberto Speranza, Partito Democratico, Il Fatto Quotidiano)

“Non li battiamo rincorrendoli sul loro terreno, copiando le posizioni della destra sull’immigrazione o sulla sicurezza. Vinciamo quando li trasciniamo sul terreno su cui stanno più scomodi: la grande questione sociale. Salari bassi, precarietà alta, liste d’attesa lunghe in sanità, casa”. (Elly Schlein, La Repubblica)

“Almasri? Avrei utilizzato sin dall’inizio il tema della sicurezza nazionale: è netto”. (Marco Minniti, Il Corriere della Sera)

“Abbiamo chiesto alla premier Meloni e al governo di spiegare perché è stato liberato e rimpatriato – ha proseguito – un generale libico accusato dalla Corte penale internazionale di torture, stupro e crimini contro l’umanità. Vengano a spiegare le eventuali ragioni di sicurezza, le omissioni dei ministri, ma non possono continuare a parlarne ovunque, fornendo versioni diverse, tranne che in Parlamento. Sarebbe una diserzione grave e imperdonabile. (Chiara Braga, Partito Democratico)

“L’Italia si impegnerà per fare da ponte tra Usa ed Europa ed evitare i dazi”. (Antonio Tajani, Il Corriere della Sera)

“Donald Trump vuole fare l’imperatore del mondo e Giorgia Meloni la sua suddita prediletta? Il punto è chiaro: Trump non cerca alleati, vuole solo sudditi. E la sovranista Meloni, che dice di difendere l’interesse nazionale, in realtà si sta posizionando come la sua principale spalla per disgregare l’Europa”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)