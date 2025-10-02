Nel palazzaccio della politica si parla del blocco della Flotilla e dello sciopero generale indetto in Italia. ” Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme” attacca la premier, Giorgia Meloni. Sulla stessa linea, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “C’è qualcuno che che sta usando la causa palestinese per fare battaglia politica”.

Dall’altra parte della barricata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “È ridicolo il vostro appello a unità, a quale unità vi appellate? Possiamo noi minimamente condividere il vostro operato, una vergogna storica?”

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”. (Giorgia Meloni)

“Tutti i nostri appelli, le stesse autorevoli parole del Presidente della Repubblica Mattarella, sono stati ignorati”. (Antonio Tajani)

“C’è qualcuno che che sta usando la causa palestinese per fare battaglia politica”. (Matteo Salvini, RTL 102.5)

“Non è uno sciopero, è una farsa. Ma cosa c’entra la Flotilla con le buste paga dei lavoratori?” (Licia Ronzulli, Forza Italia)

“Davvero qualcuno crede che il blocco di una stazione, di un aeroporto, di un’autostrada o la distruzione di un negozio, in Italia, porterà sollievo al popolo palestinese?” (Guido Crosetto)

“Io faccio politica e quindi essendo un parlamentare per me il punto vero è capire se si è favorevoli o meno all’accordo di Blair. Che è quello che deve fare un parlamentare. Un parlamentare deve trovare delle soluzioni. Andare in una barca a vela per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica è un’attività da Ong, da organizzazioni non governativa”. (Matteo Renzi)

“Ricordiamo che la Flottilla è una missione umanitaria, pacifica, disarmata e non violenta. Quello che sta facendo Israele in acque internazionali è del tutto illegale”. (Elly Schlein)

“È ridicolo il vostro appello a unità, a quale unità vi appellate? Possiamo noi minimamente condividere il vostro operato, una vergogna storica?” (Giuseppe Conte)

“Perché Giorgia Meloni usa parole così forti contro Flotilla e non contro Netanyahu?” (Angelo Bonelli)

“Mi aspetterei allora dalla presidente del consiglio italiano invece di dichiarazioni indecenti che si rivolgesse con durezza e chiarezza al governo di Tel Aviv che si comporta da terrorista”. (Nicola Fratoianni)

“Abbiamo fatto quello che potevamo. Non ci aspettavamo di poter fare tanto”. (Arturo Scotto, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Dal punto di vista della giustizia, è tutta dalla parte di chi sta cercando di portare aiuti per alleviare la condizione dei palestinesi di Gaza”. (Massimo Cacciari, La Stampa)