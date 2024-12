La notizia del giorno, come ovvio, è l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Tre anni di processo, 24 udienze, decine di testimoni ascoltati, per scoprire ciò che sapevamo tutti, tranne la sinistra e i pubblici ministeri: Salvini è innocente. È stata ristabilita la verità, giustizia è fatta”. (Licia Ronzulli, Forza Italia)

“C’è un giudice a Palermo! Un abbraccio a Matteo Salvini”. (Antonio Tajani, Forza Italia)

“Oggi è un giorno di grande festa, prima di tutto per Matteo Salvini, un uomo che ha sempre agito con impegno e dedizione nel suo ruolo. La sua assoluzione è una vittoria personale e una notizia positiva per il Paese intero. Dopo anni di attacchi e accuse infondate, finalmente viene riconosciuto il valore delle sue azioni, condotte con coraggio e responsabilità. Da oggi in avanti, sia chiaro che chi entra in maniera clandestina e non rispetta i nostri confini deve essere allontanato. Grazie, Matteo, per il tuo esempio e per il tuo impegno al servizio del Paese!”. (Fabrizio Cecchetti, Lega)

“L’assoluzione di Matteo Salvini è una buona notizia e non possiamo che esserne contenti. È la conferma che la strada è difendersi nel processo e non dal processo. La condanna di natura squisitamente politica per la sua gestione migratoria tuttavia resta”. (Matteo Renzi)